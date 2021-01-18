Коли у Луцьку відбудеться велике освячення води
Сьогодні, 16:33
18–19 січня в обласному центрі – велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України.
Головне йорданське водосвяття, яке очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, проводитимуть на річці Стир, де пляж Центрального парку ім. Лесі Українки. До протилежних берегів духовенство і миряни прийдуть хресними ходами – від кафедрального собору Святої Трійці та від храму Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Рованці Луцького районного деканату.
Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії такий:
18 січня (вівторок), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – всенічна.
19 січня (середа), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.
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Про це інформує Волинська єпархія Православної Церкви України.
Головне йорданське водосвяття, яке очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, проводитимуть на річці Стир, де пляж Центрального парку ім. Лесі Українки. До протилежних берегів духовенство і миряни прийдуть хресними ходами – від кафедрального собору Святої Трійці та від храму Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Рованці Луцького районного деканату.
Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії такий:
18 січня (вівторок), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – всенічна.
19 січня (середа), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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