На дорогах Волині пориви вітру валять дерева: попереджають водіїв. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Кілька днів поспіль на Волині вирує вітряна негода. Поривчастий вітер завдає чимало шкоди. Наслідки таких складних погодних умов – повалені на проїзну частину дерева, пошкоджені дорожні знаки тощо.
Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
Лише сьогодні, 16 січня, через сильні пориви вітру зафіксували два випадки падіння дерев на автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). На щастя, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
Бригади підрядних організацій оперативно виїжджають на місця пригоди та очищають автошляхи.
Вітряна погода на Волині утримається і завтра, 18 січня. За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. На автошляхах області можлива ожеледиця.
"У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Служби автомобільних доріг у Волинській області – (0332) 78 54 88", - інформують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
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Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
Лише сьогодні, 16 січня, через сильні пориви вітру зафіксували два випадки падіння дерев на автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). На щастя, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
Бригади підрядних організацій оперативно виїжджають на місця пригоди та очищають автошляхи.
Вітряна погода на Волині утримається і завтра, 18 січня. За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. На автошляхах області можлива ожеледиця.
"У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте на цілодобову гарячу лінію Служби автомобільних доріг у Волинській області – (0332) 78 54 88", - інформують у Службі автомобільних доріг у Волинській області.
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