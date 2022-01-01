У Луцьку будуватимуть «Ланцюг єднання»
Сьогодні, 20:34
22 січня 2022 року о 12:00 до Дня Соборності України на Театральному майдані відбудеться створення символічного “ланцюга єднання”.
Про це інформують у Луцькраді.
Закликають лучан та гостей міста стати частиною масштабного та важливого дійства у Луцьку. Щоб пам'ятати - Україна неділима, а всі ми, єднаючись та підтримуючи одне одного, - українська нація.
Ланцюг буде формуватися від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки.
Метою заходу є нагадати про визначну дату в історії української державності.
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Про це інформують у Луцькраді.
Закликають лучан та гостей міста стати частиною масштабного та важливого дійства у Луцьку. Щоб пам'ятати - Україна неділима, а всі ми, єднаючись та підтримуючи одне одного, - українська нація.
Ланцюг буде формуватися від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки.
Метою заходу є нагадати про визначну дату в історії української державності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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