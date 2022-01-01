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У Луцьку будуватимуть «Ланцюг єднання»

У Луцьку будуватимуть «Ланцюг єднання»
22 січня 2022 року о 12:00 до Дня Соборності України на Театральному майдані відбудеться створення символічного “ланцюга єднання”.

Про це інформують у Луцькраді.

Закликають лучан та гостей міста стати частиною масштабного та важливого дійства у Луцьку. Щоб пам'ятати - Україна неділима, а всі ми, єднаючись та підтримуючи одне одного, - українська нація.

Ланцюг буде формуватися від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки.

Метою заходу є нагадати про визначну дату в історії української державності.


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Теги: ланцюг єднання, Луцьк
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