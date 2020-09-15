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У Луцьку виявили нелегалів з Узбекистану

У Луцьку виявили нелегалів з Узбекистану
Сьогодні, 17 січня, у Луцьку співробітниками міграційної служби затримали двох громадян Республіки Узбекистан.

Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.

Як з’ясували міграційники чоловік та жінка перебували на території України протягом трьох місяців незаконно.

У відношенні неврегульованих мігрантів спеціалісти Управління міграційної служби Волині склали адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП, наклалм грошові штрафи у розмірі 3400 грн, та прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження до 1 лютого поточного року.

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Теги: нелегали, Луцьк, Узбекистан
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