У Луцьку виявили нелегалів з Узбекистану





Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.



Як з’ясували міграційники чоловік та жінка перебували на території України протягом трьох місяців незаконно.



У відношенні неврегульованих мігрантів спеціалісти Управління міграційної служби Волині склали адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП, наклалм грошові штрафи у розмірі 3400 грн, та прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження до 1 лютого поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 17 січня, у Луцьку співробітниками міграційної служби затримали двох громадян Республіки Узбекистан.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.Як з’ясували міграційники чоловік та жінка перебували на території України протягом трьох місяців незаконно.У відношенні неврегульованих мігрантів спеціалісти Управління міграційної служби Волині склали адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП, наклалм грошові штрафи у розмірі 3400 грн, та прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження до 1 лютого поточного року.

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