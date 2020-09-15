У Луцьку виявили нелегалів з Узбекистану
Сьогодні, 18:48
Сьогодні, 17 січня, у Луцьку співробітниками міграційної служби затримали двох громадян Республіки Узбекистан.
Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.
Як з’ясували міграційники чоловік та жінка перебували на території України протягом трьох місяців незаконно.
У відношенні неврегульованих мігрантів спеціалісти Управління міграційної служби Волині склали адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП, наклалм грошові штрафи у розмірі 3400 грн, та прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження до 1 лютого поточного року.
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Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.
Як з’ясували міграційники чоловік та жінка перебували на території України протягом трьох місяців незаконно.
У відношенні неврегульованих мігрантів спеціалісти Управління міграційної служби Волині склали адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП, наклалм грошові штрафи у розмірі 3400 грн, та прийняли рішення про примусове повернення порушників до країни походження до 1 лютого поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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