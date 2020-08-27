На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Рожко.



З її слів, станом на 17 січня усього у кабінетах профщеплень області є 9 800 доз оральної та 6 800 інактивованої вакцини від поліомієліту. Додає: вакцини, яка надійшла в область наприкінці минулого року — достатньо.



У Луцькій міській дитячій поліклініці вакцину від поліомієліту зберігають в холодильнику при температурі +2 — +8 градусів, — каже медсестра Інна Арсієнкова.



Ольга Гурко привела на щеплення шестирічну доньку. Жінка каже, що старшого сина уже вакцинувала від поліомієліту усім комплексом, згідно з календарем щеплень.



Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, —говорить педіатриня Людмила Ляшук. Хвороба уражає центральну-нервову систему та є невиліковною. Додає: в календар щеплень в Україні вона входить в перелік обов’язкових вакцин.



"Вакцинацію проводимо починаючи з 2 місяців. Далі в 4, в 6 місяців. Далі іде в 1,5 річному віці і в 6 років і в 14. Важливо перші дві вакцини у 2 та 4 місяці зробити інактивованими, тобто неживими вакцинами", — розповідає Людмила Ляшук.



Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лещинська розповіла: 17 січня станом на 16:00 у пунктах профщеплень 28 дітей провакцинували від поліомієліту в рамках рутинної вакцинації.



Протягом двох років на Волині не фіксували жодного випадку захворювання поліомієлітом,— говорить головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Проте спалахи фіксували у сусідній Рівненській області, також були випадки на Закарпатті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2021 рік охоплення дітей шестирічного віку вакцинацією від поліомієліту на Волині склало 82,6%. Хоч минулого року перебої з відсутністю вакцини як оральної, так і інактивованої на Волині були.Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’яЗ її слів, станом на 17 січня усього у кабінетах профщеплень області є 9 800 доз оральної та 6 800 інактивованої вакцини від поліомієліту. Додає: вакцини, яка надійшла в область наприкінці минулого року — достатньо.У Луцькій міській дитячій поліклініці вакцину від поліомієліту зберігають в холодильнику при температурі +2 — +8 градусів, — каже медсестрапривела на щеплення шестирічну доньку. Жінка каже, що старшого сина уже вакцинувала від поліомієліту усім комплексом, згідно з календарем щеплень.Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, —говорить педіатриня. Хвороба уражає центральну-нервову систему та є невиліковною. Додає: в календар щеплень в Україні вона входить в перелік обов’язкових вакцин."Вакцинацію проводимо починаючи з 2 місяців. Далі в 4, в 6 місяців. Далі іде в 1,5 річному віці і в 6 років і в 14. Важливо перші дві вакцини у 2 та 4 місяці зробити інактивованими, тобто неживими вакцинами", — розповідає Людмила Ляшук.Директорка Луцької міської дитячої поліклінікирозповіла: 17 січня станом на 16:00 у пунктах профщеплень 28 дітей провакцинували від поліомієліту в рамках рутинної вакцинації.Протягом двох років на Волині не фіксували жодного випадку захворювання поліомієлітом,— говорить головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Проте спалахи фіксували у сусідній Рівненській області, також були випадки на Закарпатті.

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