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На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО

На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО
За 2021 рік охоплення дітей шестирічного віку вакцинацією від поліомієліту на Волині склало 82,6%. Хоч минулого року перебої з відсутністю вакцини як оральної, так і інактивованої на Волині були.

Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

З її слів, станом на 17 січня усього у кабінетах профщеплень області є 9 800 доз оральної та 6 800 інактивованої вакцини від поліомієліту. Додає: вакцини, яка надійшла в область наприкінці минулого року — достатньо.

У Луцькій міській дитячій поліклініці вакцину від поліомієліту зберігають в холодильнику при температурі +2 — +8 градусів, — каже медсестра Інна Арсієнкова.

Ольга Гурко привела на щеплення шестирічну доньку. Жінка каже, що старшого сина уже вакцинувала від поліомієліту усім комплексом, згідно з календарем щеплень.

Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, —говорить педіатриня Людмила Ляшук. Хвороба уражає центральну-нервову систему та є невиліковною. Додає: в календар щеплень в Україні вона входить в перелік обов’язкових вакцин.

"Вакцинацію проводимо починаючи з 2 місяців. Далі в 4, в 6 місяців. Далі іде в 1,5 річному віці і в 6 років і в 14. Важливо перші дві вакцини у 2 та 4 місяці зробити інактивованими, тобто неживими вакцинами", — розповідає Людмила Ляшук.
На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО

Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лещинська розповіла: 17 січня станом на 16:00 у пунктах профщеплень 28 дітей провакцинували від поліомієліту в рамках рутинної вакцинації.
На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО

Протягом двох років на Волині не фіксували жодного випадку захворювання поліомієлітом,— говорить головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Проте спалахи фіксували у сусідній Рівненській області, також були випадки на Закарпатті.

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Теги: Поліомієліт, діти, Волинь, вакцина
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