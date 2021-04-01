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У місті на Волині перенесли інфекційне відділення лікарні. ВІДЕО

У місті на Волині перенесли інфекційне відділення лікарні. ВІДЕО
Будівлю колишнього військового госпіталю у Володимирі більше ста років називають “червоною лікарнею”. Хоча було це лишень інфекційним відділенням, а не повноцінним закладом. “Було”, тому що пацієнтів звідти уже виселили, а будівлю законсервували.

Про це пише 12 канал.

Про перенесення інфекційного відділення у головний корпус лікарні говорили вже кілька років. І на це було одразу кілька причин.

“Дуже-дуже багато треба сюди вкласти, біля 30 мільйонів гривень. Через відсутність коштів в місті і в державі ми вирішили це відділення перенести в основний корпус”, – каже генеральна директорка Володимирського ТМО Тетяна Ващук.

Усього тепер вже колишнє відділення вміщає 20 ліжок. На його утримання в рік йшло близько півтора мільйона гривень в рік. Тож проводити тут будь-які роботи, зважаючи на те, що в головному корпусі зробили ремонт під інфекційку, не було сенсу.

У новому інфекційному відділенні – сучасні ремонт і медичне обладнання. До послуг пацієнтів: новенькі томограф та мамограф. У більшості палат – окремі кондиціонери, санвузли і душові, доступ до кисню. Відділення вміщає так само 20 ліжок (із можливістю розширення до 30). На усе витратили більше трьох мільйонів гривень.

Тож далі почали думати, що ж з екс-відділенням на Шухевича робити? Поки вирішили не продавати. Головна лікарка каже: розглядати будівлю, як медичну, можна, але не факт.

“Як на мене, то тут може розміщувати якась амбулаторія загальної практики сімейної медицини чи відділення реабілітації, де пацієнт не потребує госпіталізації і цілодобового нагляду”, – пропонує Тетяна Ващук.

Таку позицію підтримав міський голова. За його словами, нині будівлю законсервували: вона не опалюється, а з труб злили воду. Ігор Пальонка припустив, що у цьому приміщенні після ремонту, зможе розміститися територіальний центр. Добрим плюсом є твердопаливна котельня на території.

Але остаточно вирішувати долю колишньої “червоної лікарні” будуть після того, як її обстежать фахівці.

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Теги: Володимир, лікарня, інфекційне відділення
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