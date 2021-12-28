Порушив ПДР: у Луцьку затримали водія маршрутки, яка перебуває у розшуку. ВІДЕО

Сьогодні, 17 січня, в одній із соціальних мереж з’явилося відео про те, як водій маршрутного транспортного засобу БАЗ на проспекті Василя Мойсея, що у Луцьку, порушує ПДР – проїжджає регульований пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні також отримали це відео та віднайшли керманича-порушника.Близько 15-ї години, екіпаж патрульних виявив вказаний транспортний засіб. А під час перевірки документів, інспектори встановили, що водій тимчасово обмежений в праві керування, а транспортний засіб перебуває у розшуку виконавчою службою.У результаті на порушника склали адміністративні матеріали за ч.2 ст122 (Порушення правил проїзду перехресть) та ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.