Ресторан «Золотий Дракон» у Луцьку припиняє роботу
Сьогодні, 18:24
Ресторан китайської кухні в Луцьку «Золотий Дракон» припиняє своє існування. За менш як два місяці заклад закривається.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Ресторан працює у Луцьку з 9 жовтня 2001 року. Власники закладу – подружжя Тетяна та Фучін Дін.
Кажуть, останній робочий день ресторану «Золотий дракон» буде 12 березня. Згодом вони працюватимуть над новим проєктом.
Зміниться не тільки назва закладу, його дизайн та концепція, а й місце розташування. Поки що інформацію про новий заклад ресторатори тримають у секреті, проте переконують: це усе одно буде ресторан з китайською кухнею.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Ресторан працює у Луцьку з 9 жовтня 2001 року. Власники закладу – подружжя Тетяна та Фучін Дін.
Кажуть, останній робочий день ресторану «Золотий дракон» буде 12 березня. Згодом вони працюватимуть над новим проєктом.
Зміниться не тільки назва закладу, його дизайн та концепція, а й місце розташування. Поки що інформацію про новий заклад ресторатори тримають у секреті, проте переконують: це усе одно буде ресторан з китайською кухнею.
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