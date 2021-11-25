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Ресторан «Золотий Дракон» у Луцьку припиняє роботу

Ресторан «Золотий Дракон» у Луцьку припиняє роботу
Ресторан китайської кухні в Луцьку «Золотий Дракон» припиняє своє існування. За менш як два місяці заклад закривається.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Ресторан працює у Луцьку з 9 жовтня 2001 року. Власники закладу – подружжя Тетяна та Фучін Дін.

Кажуть, останній робочий день ресторану «Золотий дракон» буде 12 березня. Згодом вони працюватимуть над новим проєктом.

Зміниться не тільки назва закладу, його дизайн та концепція, а й місце розташування. Поки що інформацію про новий заклад ресторатори тримають у секреті, проте переконують: це усе одно буде ресторан з китайською кухнею.


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Теги: ресторан, Золотий дракон, Луцьк
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