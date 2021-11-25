Ресторан «Золотий Дракон» у Луцьку припиняє роботу





Про це повідомляє



Ресторан працює у Луцьку з 9 жовтня 2001 року. Власники закладу – подружжя Тетяна та Фучін Дін.



Кажуть, останній робочий день ресторану «Золотий дракон» буде 12 березня. Згодом вони працюватимуть над новим проєктом.



Зміниться не тільки назва закладу, його дизайн та концепція, а й місце розташування. Поки що інформацію про новий заклад ресторатори тримають у секреті, проте переконують: це усе одно буде ресторан з китайською кухнею.





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