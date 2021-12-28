Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 18 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул. Шота Руставелі, 11-15, 20, вул. Гостинна;
з 09:00 до 15:00 - вул. Глушець (частково), пр. Волі (частково).
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 17:00 - вул. Шота Руставелі, 11-15, 20, вул. Гостинна;
з 09:00 до 15:00 - вул. Глушець (частково), пр. Волі (частково).
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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