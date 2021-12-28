Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 січня





Про це інформують у пресслужбі Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:30 до 17:00 - вул. Шота Руставелі, 11-15, 20, вул. Гостинна;



з 09:00 до 15:00 - вул. Глушець (частково), пр. Волі (частково).



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 18 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 13:30 до 17:00 - вул. Шота Руставелі, 11-15, 20, вул. Гостинна;з 09:00 до 15:00 - вул. Глушець (частково), пр. Волі (частково).Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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