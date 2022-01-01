Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня

У понеділок, 17 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.Погода у Луцьку буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Без опадів.Температура вночі 2° морозу, вдень від 0° до 1° морозу.