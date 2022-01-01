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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня
У понеділок, 17 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу.

Погода у Луцьку буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Без опадів.

Температура вночі 2° морозу, вдень від 0° до 1° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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