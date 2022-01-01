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18 січня на Волині: гортаючи календар

18 січня на Волині: гортаючи календар
18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради Майя Шостак (на фото).

Також сьогодні особисте свято у журналістка Мирослави Цюпьях, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ірини Патлашинської та директора загальноосвітньої школи №23 міста Луцька Віктора Мартинюка.

Іменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.

Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.

Сьогодні православні християни відзначають Хрещенський Святвечір. Його ще називають «другим Святвечором», «Голодною кутею», «Водохресним Святвечором», «навечір’ям Богоявлення».

З появою вечірньої зорі, як і на Святвечір, сідають вечеряти.

Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту.

Сьогодні в храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.

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