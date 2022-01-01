18 січня на Волині: гортаючи календар

18 січня день народження відзначає ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Також сьогодні особисте свято у журналістка, члена Наглядової ради ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536»та директора загальноосвітньої школи №23 міста ЛуцькаІменини 18 січня святкують чоловіки з ім’ям Григорій, Лук'ян, Матвій, Йосип, та жінки - Євгенія, Поліна, Тетяна.Вітаємо усіх, для кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо добра, здоров’я, злагоди.Сьогодні православні християни відзначають. Його ще називають «другим Святвечором», «Голодною кутею», «Водохресним Святвечором», «навечір’ям Богоявлення».З появою вечірньої зорі, як і на Святвечір, сідають вечеряти.Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту.Сьогодні в храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.