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Понад 40 школярів на Волині пів року до школи їздять рейсовим автобусом. ВІДЕО

Понад 40 школярів на Волині пів року до школи їздять рейсовим автобусом. ВІДЕО
Понад 40 дітей із сіл Носовичі і Чемерин Олицької тергромади до Жорнищенського ліцею пів року їздять на навчання рейсовим автобусом.

Про це розповів Суспільному заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина.

Громада отримала новий шкільний автобус наприкінці грудня минулого року, але він наразі не їздить.

Школу у селі Новичі закрили минулого року, як малокомплектну. Батькам пообіцяли забезпечити доїзд дітей шкільним автобусом до Жорнищенського ліцею, куди перевели дітей, — розповіла місцева жителька, мама школяра Олександра Сімончук.

З її слів, діти вже пів року їздять на навчання рейсовим автобусом. "Вартість проїзду в один бік — 6 гривень, а за день виходить 12", — каже жінка.
Понад 40 школярів на Волині пів року до школи їздять рейсовим автобусом. ВІДЕО

Із села Носовичі до Жорнищенського ліцею – майже 5 кілометрів, — каже мама трьох школярів Світлана Формазю. Її син, восьмикласник Максим, — каже добиратися рейсовим автобусом не зручно.

"Він може ламатися, деколи його не буває, доводиться ходити пішки. Ще на нього можна не встигнути, бо розкладу кроків не співпадає з його графіком", — говорить школяр.

Директор Жорнищенського ліцею Анатолій Петровський каже, що інколи з уроків доводиться відпускати дітей з сіл Носовичі та Чимерин раніше, щоб вони встигали на рейсовий автобус.

Новий шкільний автобус – на балансі Олицької громади. Нині на нього оформлюють документи, — каже заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина. З його слів, коли розподіляли автобуси, у громаду прийшов інший, що мав би бути у Ратнівській тергромаді, тому нині виправляють помилку.
Понад 40 школярів на Волині пів року до школи їздять рейсовим автобусом. ВІДЕО

Віктор Дубина додав, що помилку виправлять орієнтовно за тиждень. Тоді будуть погоджені маршрути з дорожньою поліцією і довозитимуть дітей з сіл Носовичі та Чемерин до Жорнищенського ліцею.


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Теги: Луцьк, рейсовий автобус, Олика, школярі
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