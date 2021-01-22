Як підготуватися до купання на Водохреще — поради медиків





Національна служба здоров’я надала поради, як підготуватися до купання на Водохреща.



Про це повідомляє НСЗУ в



“Багато людей на Водохреща полюбляють купатися в крижаній або дуже холодній воді. Але слід пам’ятати, що одноразове занурення ніякої користі організму не принесе, а може, навіть навпаки. Новачки в ополонці можуть спіймати спазм або переохолодження”, - йдеться у повідомленні.



Саме тому у НСЗУ перш за все радять проконсультуватися з лікарем, і якщо лікар не знайде протипоказів, починати готуватися до занурення:



- загартовуватися! Перші помічники – холодний душ і повітряні ванни,

- обирати для занурення обладнану та безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися,

- взути неслизьке взуття та за можливості захистити від води голову.

Крім того, фахівці радять зробити розминку й розігріти тіло.



У НСЗУ зауважили, що у воді також треба активно рухатися, потім добре витерти тіло сухим рушником, вдягнутися та випити чогось теплого.



“Але алкоголю краще уникати, будьте обачні, дотримуйтеся рекомендацій лікаря і залишайтеся здоровими”, - побажали медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня українські християни православного обряду та греко-католики святкують Водохреща. Люди вірять, що в ці дні вода набуває особливих властивостей та є цілющою і святою.Національна служба здоров’я надала поради, як підготуватися до купання на Водохреща.Про це повідомляє НСЗУ в Телеграмі “Багато людей на Водохреща полюбляють купатися в крижаній або дуже холодній воді. Але слід пам’ятати, що одноразове занурення ніякої користі організму не принесе, а може, навіть навпаки. Новачки в ополонці можуть спіймати спазм або переохолодження”, - йдеться у повідомленні.Саме тому у НСЗУ перш за все радять проконсультуватися з лікарем, і якщо лікар не знайде протипоказів, починати готуватися до занурення:- загартовуватися! Перші помічники – холодний душ і повітряні ванни,- обирати для занурення обладнану та безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися,- взути неслизьке взуття та за можливості захистити від води голову.Крім того, фахівці радять зробити розминку й розігріти тіло.У НСЗУ зауважили, що у воді також треба активно рухатися, потім добре витерти тіло сухим рушником, вдягнутися та випити чогось теплого.“Але алкоголю краще уникати, будьте обачні, дотримуйтеся рекомендацій лікаря і залишайтеся здоровими”, - побажали медики.

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