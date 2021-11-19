Місто без білбордів: у центрі Луцька прибрали «непривабливу четвірку»





Про це повідомив на своїй сторінці у Ігор Поліщук.



"Без бордів та зайвої реклами наше місто виглядає краще. Сьогодні демонтували останнього з цієї четвірки. Робимо наше місто чистим, кращим та естетично привабливим. З настанням тепла зробимо в цьому місці гарний сквер», – повідомив міський голова.



Ще у жовтні міський голова анонсував, що в місті планують суттєво скоротити кількість білбордів, які не тільки псують естетичність міста, а й відволікають під час руху водіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В центрі Луцька, навпроти Центрального універмагу, демонтували чотири рекламних щита.Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Луцький міський голова"Без бордів та зайвої реклами наше місто виглядає краще. Сьогодні демонтували останнього з цієї четвірки. Робимо наше місто чистим, кращим та естетично привабливим. З настанням тепла зробимо в цьому місці гарний сквер», – повідомив міський голова.Ще у жовтні міський голова анонсував, що в місті планують суттєво скоротити кількість білбордів, які не тільки псують естетичність міста, а й відволікають під час руху водіїв.

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