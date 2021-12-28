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Через пандемію 160 мільйонів людей збідніли, а 10 найбагатших збільшили свої статки

Через пандемію 160 мільйонів людей збідніли, а 10 найбагатших збільшили свої статки
Пандемія зробила найбагатших людей світу ще заможнішими, а також збільшила кількість бідних. Про це йдеться у звіті благодійної організації Oxfam, передає УНН.

Так, зазначається, що статки 10 найбагатших людей світу від початку пандемії COVID-19 зросли більш ніж удвічі до 1,5 трильйона доларів. В той же час понад 160 мільйонів людей опинилися у злиднях під час пандемії.

За даними організації, найбагатші люди стали багатшими під час пандемії частково завдяки масштабним фіскальним і монетарним стимулам.

У звіті також вказано, що нерівність сприяє смерті 21 тисячі людей щодня через відсутність доступу до медичної допомоги, гендерно зумовлене насильство, голод і зміну клімату.

У доповіді зокрема закликали до посилення оподаткування непередбачених доходів мільярдерів і до того, щоб багаті країни відмовилися від правил інтелектуальної власності щодо вакцин проти COVID-19.

В Oxfam заявили, що податки, зібрані з надбагатих, можуть бути використані для фінансування вакцинації, охорони здоров’я і соціальних витрат, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше.

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Теги: найбагатші люди, пандемія
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