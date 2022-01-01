Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради





Про це



На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, буде надано 31 тисяча гривень п’ятдесяти п’яти особам.



Тринадцять людей, які мають онкологічні захворювання, отримають 65 тисяч (по п’ять тисяч кожен).



З бюджету Ковельської територіальної громади матеріальну допомогу виділили, як таким, що потрапили в тимчасові матеріальні труднощі, трьом сім’ям учасників АТО і ООС – 8000 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на засіданні виконкому прийнято рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Попередньо їх заяви розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.Про це повідомляє пресслужба міської ради.На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, буде надано 31 тисяча гривень п’ятдесяти п’яти особам.Тринадцять людей, які мають онкологічні захворювання, отримають 65 тисяч (по п’ять тисяч кожен).З бюджету Ковельської територіальної громади матеріальну допомогу виділили, як таким, що потрапили в тимчасові матеріальні труднощі, трьом сім’ям учасників АТО і ООС – 8000 тисяч гривень.

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