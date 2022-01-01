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Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради

Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради
У Ковелі на засіданні виконкому прийнято рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Попередньо їх заяви розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, буде надано 31 тисяча гривень п’ятдесяти п’яти особам.

Тринадцять людей, які мають онкологічні захворювання, отримають 65 тисяч (по п’ять тисяч кожен).

З бюджету Ковельської територіальної громади матеріальну допомогу виділили, як таким, що потрапили в тимчасові матеріальні труднощі, трьом сім’ям учасників АТО і ООС – 8000 тисяч гривень.

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Теги: матеріальна допомога, Ковель
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