Юні волинські винахідники та науковці МАН – у п’ятірці найкращих в Україні
Сьогодні, 02:31
З нагоди Дня дітей-винахідників вихованці волинської обласної Малої академії наук отримали нагороди від голови Волиньради.
Про це пише пресслужба облради.
Відтак нагороди отримали юні винахідники, які у 2021 році здобули першість у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Як розповіла директорка КУ "Волинська обласна Мала академія наук" Тетяна Михалюк, минулого року учні академії представляли Волинь та Україну на престижних Міжнародних інтелектуальних конкурсах юних винахідників у Тунісі, Польщі, Мексиці, США, Шрі-Ланці, Канаді та Хорватії та здобули 10 перемог: чотири золоті, п’ять срібних та одну бронзову нагороди. П’ятеро юних волинян також стали переможцями всеукраїнського конкурсу юних винахідників «Майбутнє України».
«Потенціал юних науковців нашого краю досить потужний, адже обласна МАН входить у п’ятірку найкращих в Україні за результатами Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та посідає почесне друге місце у рейтингу Міністерства освіти і науки за результатами учнівських турнірів юних винахідників», - наголосила вона.
Голова обласної ради Григорій Недопад привітав юних волинських винахідників зі святом та побажав успішних відкриттів та натхнення втілити усі ідеї та задуми в життя. «Я завжди ставлю у приклад таких обдарованих і талановитих дітей, як ви, які не гають дарма свого часу у гаджетах, а за їх допомогою розвиваються та вдосконалюють свої знання і вміння. Я переконаний, що кожен із вас наділений рідкісним даром - відчуттям новацій, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипного мислення, - зауважив він. - Ви є нашою гордістю та прикладом для своїх однолітків, які можливо не вірять у свої сили. Тому розширюйте коло спілкування і популяризуйте престиж навчання у малій академії наук».
Григорій Недопад також відзначив п’ятнадцятьох переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів дипломами «Гордість Волині», а також медалями та подарунками від обласної ради та регіонального осередку Малої академії наук. Голові обласної ради учні презентували збірку досліджень юних науковців Волині.
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Про це пише пресслужба облради.
Відтак нагороди отримали юні винахідники, які у 2021 році здобули першість у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Як розповіла директорка КУ "Волинська обласна Мала академія наук" Тетяна Михалюк, минулого року учні академії представляли Волинь та Україну на престижних Міжнародних інтелектуальних конкурсах юних винахідників у Тунісі, Польщі, Мексиці, США, Шрі-Ланці, Канаді та Хорватії та здобули 10 перемог: чотири золоті, п’ять срібних та одну бронзову нагороди. П’ятеро юних волинян також стали переможцями всеукраїнського конкурсу юних винахідників «Майбутнє України».
«Потенціал юних науковців нашого краю досить потужний, адже обласна МАН входить у п’ятірку найкращих в Україні за результатами Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та посідає почесне друге місце у рейтингу Міністерства освіти і науки за результатами учнівських турнірів юних винахідників», - наголосила вона.
Голова обласної ради Григорій Недопад привітав юних волинських винахідників зі святом та побажав успішних відкриттів та натхнення втілити усі ідеї та задуми в життя. «Я завжди ставлю у приклад таких обдарованих і талановитих дітей, як ви, які не гають дарма свого часу у гаджетах, а за їх допомогою розвиваються та вдосконалюють свої знання і вміння. Я переконаний, що кожен із вас наділений рідкісним даром - відчуттям новацій, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипного мислення, - зауважив він. - Ви є нашою гордістю та прикладом для своїх однолітків, які можливо не вірять у свої сили. Тому розширюйте коло спілкування і популяризуйте престиж навчання у малій академії наук».
Григорій Недопад також відзначив п’ятнадцятьох переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів дипломами «Гордість Волині», а також медалями та подарунками від обласної ради та регіонального осередку Малої академії наук. Голові обласної ради учні презентували збірку досліджень юних науковців Волині.
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