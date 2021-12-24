Юні волинські винахідники та науковці МАН – у п’ятірці найкращих в Україні

З нагоди Дня дітей-винахідників вихованці волинської обласної Малої академії наук отримали нагороди від голови Волиньради.Про це пише пресслужба облради.Відтак нагороди отримали юні винахідники, які у 2021 році здобули першість у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.Як розповіла директорка КУ "Волинська обласна Мала академія наук", минулого року учні академії представляли Волинь та Україну на престижних Міжнародних інтелектуальних конкурсах юних винахідників у Тунісі, Польщі, Мексиці, США, Шрі-Ланці, Канаді та Хорватії та здобули 10 перемог: чотири золоті, п’ять срібних та одну бронзову нагороди. П’ятеро юних волинян також стали переможцями всеукраїнського конкурсу юних винахідників «Майбутнє України».«Потенціал юних науковців нашого краю досить потужний, адже обласна МАН входить у п’ятірку найкращих в Україні за результатами Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та посідає почесне друге місце у рейтингу Міністерства освіти і науки за результатами учнівських турнірів юних винахідників», - наголосила вона.Голова обласної радипривітав юних волинських винахідників зі святом та побажав успішних відкриттів та натхнення втілити усі ідеї та задуми в життя. «Я завжди ставлю у приклад таких обдарованих і талановитих дітей, як ви, які не гають дарма свого часу у гаджетах, а за їх допомогою розвиваються та вдосконалюють свої знання і вміння. Я переконаний, що кожен із вас наділений рідкісним даром - відчуттям новацій, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипного мислення, - зауважив він. - Ви є нашою гордістю та прикладом для своїх однолітків, які можливо не вірять у свої сили. Тому розширюйте коло спілкування і популяризуйте престиж навчання у малій академії наук».Григорій Недопад також відзначив п’ятнадцятьох переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів дипломами «Гордість Волині», а також медалями та подарунками від обласної ради та регіонального осередку Малої академії наук. Голові обласної ради учні презентували збірку досліджень юних науковців Волині.