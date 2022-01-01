Світлий і теплий. Під Луцьком продають «американський» котедж. ФОТО. ВІДЕО*

«Струмочок» (с. Струмівка).



Наразі у продажі є один такий котедж площею 156,6 м2, який пропонують за зниженою ціною - 95 000 $.



Переваги планування цього котеджу, його великих кімнат і панорамних вікон, які додають простору та світла, можна оцінити, переглянувши рендери інтер'єру. Дизайнери Будівельної компанії “Інвестор” підготували декілька варіантів, як можна облаштувати простір цього помешкання.



ВІТАЛЬНЯ: СВІТЛА, ПРОСТОРА, ДЛЯ ВСІХ



У котеджі - велика вітальня 33 м2. Така площа дозволяє облаштувати в кімнаті декілька зон - для приготування їжі, для відпочинку та для прийомів їжі.



Варіант дизайну кухні-вітальні



СПАЛЬНЯ: ЗАТИШОК І ЧАРІВНІ КРАЄВИДИ



Є 4 варіанти, де в котеджі облаштувати спальню - в кімнаті на 1 поверсі (17 м2), або ж в одній із трьох кімнат на 2 поверсі (13,64 м2, 17 м2, 18,65 м2). Відповідно, можна вибрати на свій смак, куди будуть виходити вікна та який краєвид будете бачити у величезні панорамні вікна.



До слова, поруч із спальнями на 2 поверсі - окрема гардеробна кімната.



Варіант дизайну спальні





Варіант дизайну дитячої кімнати



ВАННА КІМНАТА: КОРОЛІВСЬКИЙ ПРОСТІР



Одна з приємних особливостей котеджу - величезна ванна кімната на 2 поверсі (11,5 м2). До речі, тут так само - панорамне вікно до підлоги, тому цей куточок в будинку, без сумніву, стане улюбленим місцем релаксу.



Загалом у котеджі - два санвузли, інший розташований на 1 поверсі.



Варіант дизайну ванної кімнати





Котедж розташований у житловому комплексі "Струмочок" за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони. У ціну котеджа входить власна ділянка площею 6 соток.



На території ЖК буде облаштований благоустрій, усі доріжки будуть викладені бруківкою, а на решті території запланована максимальна кількість зелені. Також тут буде велика відпочинкова зона (0,4 га) із сучасним дитячим та спортивними майданчиками.



Територія комплексу - закрита та під цілодобовою охороною.



Котеджі "американського" зразка у ЖК "Струмочок" (грудень 2021)



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 46 93



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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