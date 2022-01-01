В луцькому музеї – виставка різдвяних оберегів із соломи.ФОТО





Про це розповіла телефоном



"Є роботи, виконані в традиційній техніці: павуки, дідухи. Є миска, вулики, кошики – вироби, де солома прошивається стрічкою з лози. Раніше таким був традиційний посуд, досить міцний. Також є намисто різне, маска, зірка", – зазначила Алла Дейнега.



Частину робіт, котрі нині експонуються на виставці в Києві чи знаходяться в приватних колекціях, майстриня представила в музеї на світлинах.



"Ця виставка прив'язана до Різдва, але раніше не вдалося її організувати, оскільки в музеї відбувалася показова виставка робіт волинських майстрів. Серед представлених робіт є більші, є менші. Усі вироби виконані в різних техніках соломоплетіння", – каже майстриня.



За день-два до закриття виставки, говорить майстриня, у музеї планують організувати для всіх охочих майстер-клас із соломоплетіння.



Виставка робіт майстрині у Волинському краєзнавчому музеї триватиме впродовж місяця.



Довідково



Алла Дейнега навчалася у заслуженої майстрині народної творчості Марії Кравчук. Більше 15 років займається улюбленою справою, бере участь у виставках, фестивалях, пленерах, майстер-класах, що в Україні та за кордоном. Має звання "Майстра народної творчості", входить до Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку виробів із соломи "Осяяне сонцем" майстрині з Волині Алли Дейнеги. Усього в експозиції майже 30 робіт.Про це розповіла телефоном Суспільному авторка експозиції."Є роботи, виконані в традиційній техніці: павуки, дідухи. Є миска, вулики, кошики – вироби, де солома прошивається стрічкою з лози. Раніше таким був традиційний посуд, досить міцний. Також є намисто різне, маска, зірка", – зазначила Алла Дейнега.Частину робіт, котрі нині експонуються на виставці в Києві чи знаходяться в приватних колекціях, майстриня представила в музеї на світлинах."Ця виставка прив'язана до Різдва, але раніше не вдалося її організувати, оскільки в музеї відбувалася показова виставка робіт волинських майстрів. Серед представлених робіт є більші, є менші. Усі вироби виконані в різних техніках соломоплетіння", – каже майстриня.За день-два до закриття виставки, говорить майстриня, у музеї планують організувати для всіх охочих майстер-клас із соломоплетіння.Виставка робіт майстрині у Волинському краєзнавчому музеї триватиме впродовж місяця.Алла Дейнега навчалася у заслуженої майстрині народної творчості. Більше 15 років займається улюбленою справою, бере участь у виставках, фестивалях, пленерах, майстер-класах, що в Україні та за кордоном. Має звання "Майстра народної творчості", входить до Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

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