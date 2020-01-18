Водохреще-2022: де на Волині організовані місця для купання

Під час масового купання на свято Богоявлення та Хрещення Господнього 19 січня рятувальники Волині розгорнуть у визначених місцях рятувальні пости, де буде організуване чергування особового складу.Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.Пости будуть забезпечені плавзасобами і засобами порятунку на воді. У разі виникнення надзвичайних ситуацій (подій) на водоймах фахівці цивільного захисту та медики зможуть надати допомогу людям.м. Луцьк, «Теремнівська водойма», пляжЛуцька МГ, с. Жидичин, пляж на р. СтирГорохівська МГ, м. Горохів, вулиця Луцька, 27м. Луцьк, Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки, пляж на р. СтирГоловненська СГ, с. Згорани, озеро Велике Згоранськесмт Ратне, вул. Набережна «Парк культури і відпочинку» р. Прип’ятьм. Ковель, вул. Волі, 5, Ковельське водосховищес. Литовеж, вул. Львівська, 26, ставок ГРК «Три бобри»м. Володимир, р. Луга, міський пляж біля автомобільного моста (у напрямку с. Заріччясмт Іваничі, поблизу вул. Луцької (озеро Татарка)с. Павлівка зі сторони ВП «База відпочинку «Шахтар» ДП «Волиньвугілля» (озеро Павлівське)м. Камінь-Каширський, озеро Озюркос. Осівці, озеро Ольблєр. Стохід, Центральний парк, смт Любешів, вул. Незалежностір. Стохід, пляж «Сонечко» смт Любешівр. Прип'ять, вул. Поліська с. ВетлиПриватна водойма смт Маневичі, вул. КомароваПриватна водойма с. Оконськ, вул. Луцькар. Стир с. Чарторийськ вул. НабережнаПриватна водойма с. Троянівка, вул. ЛуговаОзеро Світязь, провулок Монастирський, 6Озеро Чорне, Шацька ДЮСШ