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Водохреще-2022: де на Волині організовані місця для купання

Водохреще-2022: де на Волині організовані місця для купання
Під час масового купання на свято Богоявлення та Хрещення Господнього 19 січня рятувальники Волині розгорнуть у визначених місцях рятувальні пости, де буде організуване чергування особового складу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.

Пости будуть забезпечені плавзасобами і засобами порятунку на воді. У разі виникнення надзвичайних ситуацій (подій) на водоймах фахівці цивільного захисту та медики зможуть надати допомогу людям.

ПЕРЕЛІК визначених місць на Волині,
де будуть діяти рятувальні пости на період святкування Водохреща

м. Луцьк, «Теремнівська водойма», пляж

Луцька МГ, с. Жидичин, пляж на р. Стир

Горохівська МГ, м. Горохів, вулиця Луцька, 27

м. Луцьк, Центральний парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки, пляж на р. Стир

Головненська СГ, с. Згорани, озеро Велике Згоранське

смт Ратне, вул. Набережна «Парк культури і відпочинку» р. Прип’ять

м. Ковель, вул. Волі, 5, Ковельське водосховище

с. Литовеж, вул. Львівська, 26, ставок ГРК «Три бобри»

м. Володимир, р. Луга, міський пляж біля автомобільного моста (у напрямку с. Заріччя

смт Іваничі, поблизу вул. Луцької (озеро Татарка)

с. Павлівка зі сторони ВП «База відпочинку «Шахтар» ДП «Волиньвугілля» (озеро Павлівське)

м. Камінь-Каширський, озеро Озюрко

с. Осівці, озеро Ольблє

р. Стохід, Центральний парк, смт Любешів, вул. Незалежності

р. Стохід, пляж «Сонечко» смт Любешів

р. Прип'ять, вул. Поліська с. Ветли

Приватна водойма смт Маневичі, вул. Комарова

Приватна водойма с. Оконськ, вул. Луцька

р. Стир с. Чарторийськ вул. Набережна

Приватна водойма с. Троянівка, вул. Лугова

Озеро Світязь, провулок Монастирський, 6

Озеро Чорне, Шацька ДЮСШ

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Теги: Водохреще, купання
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