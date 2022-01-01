Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:06
За добу 17 січня в Україні:
◾️ зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 811, серед медпрацівників – 304);
◾️ 80 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 125 осіб;
◾️ летальних випадків – 188;
◾️ одужали – 5 761 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 768 088 осіб;
◾️ одужали – 3 561 923 особи;
◾️ летальних випадків – 98 549;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 220 495.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом провели 29 453 298 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 811, серед медпрацівників – 304);
◾️ 80 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 125 осіб;
◾️ летальних випадків – 188;
◾️ одужали – 5 761 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 768 088 осіб;
◾️ одужали – 3 561 923 особи;
◾️ летальних випадків – 98 549;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 220 495.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом провели 29 453 298 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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