Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 17 січня в Україні:◾️ зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 811, серед медпрацівників – 304);◾️ 80 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 125 осіб;◾️ летальних випадків – 188;◾️ одужали – 5 761 особа.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 768 088 осіб;◾️ одужали – 3 561 923 особи;◾️ летальних випадків – 98 549;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 220 495.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом провели 29 453 298 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 972;Вінницька область – 372;Волинська область – 142;Дніпропетровська область – 286;Донецька область – 365;Житомирська область – 58;Закарпатська область – 230;Запорізька область – 188;Івано-Франківська область – 640;Київська область – 345;Кіровоградська область – 61;Луганська область – 207;Львівська область – 870;Миколаївська область – 148;Одеська область – 350;Полтавська область – 473;Рівненська область – 370;Сумська область – 384;Тернопільська область – 282;Харківська область – 678;Херсонська область – 58;Хмельницька область – 239;Черкаська область – 214;Чернівецька область – 475;Чернігівська область – 151.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.