Курс валют у Луцьку на 18 січня





Євро продають за 32,07.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,99, а купують за 7,09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 18 січня, такий: продаж – 28,08.Євро продають за 32,07.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,99, а купують за 7,09.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію