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Курс валют у Луцьку на 18 січня

Курс валют у Луцьку на 18 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 18 січня, такий: продаж – 28,08.

Євро продають за 32,07.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,99, а купують за 7,09.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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