На Волині за добу 7 людей померли від коронавірусу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 142 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 15 дітей та 4 медпрацівники.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 203,Летальних випадків (осіб) – 7:Луцький район –6 випадків: Луцька ТГ- 4 випадки, Колківська та Ківерцівська ТГ по 1 випадку;Ковельський район – 1 випадок у Турійській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 722,методом ІФА (осіб) – 127.– 90 хворих:Луцька ТГ – 57 хворихБоратинська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 3 хворихКіверцівська ТГ – 5 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихОлицька ТГ – 3 хворихПідгайцівска ТГ – 8 хворихТорчинська ТГ – 3 хворихЦуманська ТГ – 5 хворих– 15 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 2 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 2 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 5 хворихПавлівська ТГ – 4 хворих– 16 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 2 хворихЛюбешівська ТГ – 7 хворихМаневицька ТГ – 5 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворих– 21 хворий:Велицька ТГ – 1 хворийВишнівська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 11 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийСереховичівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 4 хворихзахворіли (осіб) – 105 148 (з них дітей – 7382 та медичних працівників –4483),одужали ( осіб) – 101 361 (з них дітей – 7231 та медичних працівників –4394),летальних випадків (осіб) –2224 (1 дитина та 34 медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 416 317,методом ІФА (осіб) –211 610.За добу 17 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1932 щеплення. Першою дозою щепили — 758 осіб, другою дозою – 1017 осіб, додатковою дозою – 12 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 339 людей, отримали дві дози – 306 718 людей, отримали додаткову дозу – 257 людей, бустерну дозу – 1230 людей. Загалом провели 639 544 щеплення.