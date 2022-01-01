На Волині за добу 7 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:22
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 142 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 15 дітей та 4 медпрацівники.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 203,
Летальних випадків (осіб) – 7:
Луцький район –6 випадків: Луцька ТГ- 4 випадки, Колківська та Ківерцівська ТГ по 1 випадку;
Ковельський район – 1 випадок у Турійській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 722,
методом ІФА (осіб) – 127.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 90 хворих:
Луцька ТГ – 57 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 5 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівска ТГ – 8 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 5 хворих
Володимир-Волинський район – 15 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 16 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 21 хворий:
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 11 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 105 148 (з них дітей – 7382 та медичних працівників –4483),
одужали ( осіб) – 101 361 (з них дітей – 7231 та медичних працівників –4394),
летальних випадків (осіб) –2224 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 416 317,
методом ІФА (осіб) –211 610.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 17 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1932 щеплення. Першою дозою щепили — 758 осіб, другою дозою – 1017 осіб, додатковою дозою – 12 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 339 людей, отримали дві дози – 306 718 людей, отримали додаткову дозу – 257 людей, бустерну дозу – 1230 людей. Загалом провели 639 544 щеплення.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 203,
Летальних випадків (осіб) – 7:
Луцький район –6 випадків: Луцька ТГ- 4 випадки, Колківська та Ківерцівська ТГ по 1 випадку;
Ковельський район – 1 випадок у Турійській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 722,
методом ІФА (осіб) – 127.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 90 хворих:
Луцька ТГ – 57 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 5 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівска ТГ – 8 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 5 хворих
Володимир-Волинський район – 15 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ – 4 хворих
Камінь-Каширський район – 16 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 5 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 21 хворий:
Велицька ТГ – 1 хворий
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 11 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 105 148 (з них дітей – 7382 та медичних працівників –4483),
одужали ( осіб) – 101 361 (з них дітей – 7231 та медичних працівників –4394),
летальних випадків (осіб) –2224 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 416 317,
методом ІФА (осіб) –211 610.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 17 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1932 щеплення. Першою дозою щепили — 758 осіб, другою дозою – 1017 осіб, додатковою дозою – 12 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 331 339 людей, отримали дві дози – 306 718 людей, отримали додаткову дозу – 257 людей, бустерну дозу – 1230 людей. Загалом провели 639 544 щеплення.
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