На Волині горів гуртожиток: евакуювали 39 людей

18 січня о 05:39 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому гуртожитку професійно-технічного училища № 27 у місті Берестечку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.О 05:52 до місця події прибули рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка, 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова ГУ ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони селищ Мар’янівка і Сенкевичівка.З’ясувалося, що пожежа виникла на другому поверсі в одній з кімнат. Студенти відчули запах диму й повідомили чергову працівницю. Ще до прибуття вогнеборців персоналом гуртожитку організовано евакуацію 39 людей, з яких 37 – студенти профтехучилища.Рятувальники локалізували пожежу о 06:10, ліквідували – о 06:20.Потерпілих немає. Внаслідок пожежі в житловій кімнаті гуртожитку знищене ліжко й шафа, пошкоджені речі домашнього вжитку.Причина пожежі встановлюється.