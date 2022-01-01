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На Волині горів гуртожиток: евакуювали 39 людей

На Волині горів гуртожиток: евакуювали 39 людей
18 січня о 05:39 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому гуртожитку професійно-технічного училища № 27 у місті Берестечку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

О 05:52 до місця події прибули рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка, 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова ГУ ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони селищ Мар’янівка і Сенкевичівка.

З’ясувалося, що пожежа виникла на другому поверсі в одній з кімнат. Студенти відчули запах диму й повідомили чергову працівницю. Ще до прибуття вогнеборців персоналом гуртожитку організовано евакуацію 39 людей, з яких 37 – студенти профтехучилища.

Рятувальники локалізували пожежу о 06:10, ліквідували – о 06:20.

Потерпілих немає. Внаслідок пожежі в житловій кімнаті гуртожитку знищене ліжко й шафа, пошкоджені речі домашнього вжитку.

Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Волинь, Берестечко, пожежа, гуртожиток
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