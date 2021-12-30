В Україні – вже чотири «помаранчеві» області: одна з них – близька до локдауну





Про це пише



"Помаранчевими" залишаються Сумська, Івано-Франківська області, а також до них додалися Рівненська і Чернівецька області.



Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування від 15 січня відповідає "червоній" зоні - 27,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 72,2% за максимального 50%.



Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 64,3 за норми до 60 на 100 тис. населення.



У Сумській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 27,7% за допустимого максимуму до 20%. Цей же показник перевищено у Рівненській та Чернівецькій областях - в обох 20,5%.



Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

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