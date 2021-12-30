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В Україні – вже чотири «помаранчеві» області: одна з них – близька до локдауну

В Україні – вже чотири «помаранчеві» області: одна з них – близька до локдауну
В Україні станом на 18 січня через погіршення ситуації з COVID-19 збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають чотири області.

Про це пише ТСН.

"Помаранчевими" залишаються Сумська, Івано-Франківська області, а також до них додалися Рівненська і Чернівецька області.
В Україні – вже чотири «помаранчеві» області: одна з них – близька до локдауну

Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування від 15 січня відповідає "червоній" зоні - 27,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 72,2% за максимального 50%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 64,3 за норми до 60 на 100 тис. населення.

У Сумській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 27,7% за допустимого максимуму до 20%. Цей же показник перевищено у Рівненській та Чернівецькій областях - в обох 20,5%.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

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Теги: Україна, регіони, карантин
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