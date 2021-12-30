В Україні – вже чотири «помаранчеві» області: одна з них – близька до локдауну
Сьогодні, 10:33
В Україні станом на 18 січня через погіршення ситуації з COVID-19 збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають чотири області.
Про це пише ТСН.
"Помаранчевими" залишаються Сумська, Івано-Франківська області, а також до них додалися Рівненська і Чернівецька області.
Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування від 15 січня відповідає "червоній" зоні - 27,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 72,2% за максимального 50%.
Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 64,3 за норми до 60 на 100 тис. населення.
У Сумській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 27,7% за допустимого максимуму до 20%. Цей же показник перевищено у Рівненській та Чернівецькій областях - в обох 20,5%.
Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ТСН.
"Помаранчевими" залишаються Сумська, Івано-Франківська області, а також до них додалися Рівненська і Чернівецька області.
Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування від 15 січня відповідає "червоній" зоні - 27,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 72,2% за максимального 50%.
Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 64,3 за норми до 60 на 100 тис. населення.
У Сумській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 27,7% за допустимого максимуму до 20%. Цей же показник перевищено у Рівненській та Чернівецькій областях - в обох 20,5%.
Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підняли вартість проїзду в тролейбусах
Сьогодні, 10:54
«Це вчорашній день»: у Луцьку з майданчиків шкіл і дитсадків зникнуть автомобільні шини
Сьогодні, 10:37
В Україні – вже чотири «помаранчеві» області: одна з них – близька до локдауну
Сьогодні, 10:33
На Волині горів гуртожиток: евакуювали 39 людей
Сьогодні, 10:00
Медіа