«Це вчорашній день»: у Луцьку з майданчиків шкіл і дитсадків зникнуть автомобільні шини
Сьогодні, 10:37
Понад два тисячі автомобільних шин, які донині використовують на дитячих майданчиках у Луцьку, невдовзі вивезуть.
Про це під час засідання виконавчого комітету 18 січня повідомила начальник відділу екології Луцькради Оксана Лисак.
Під час засідання виконкому посадовиця розповіла про екологічні заходи, як мають намір втілювати у 2022 році. Один із напрямків – це заходи щодо поводження з відходами. У його рамках з територій освітніх закладів Луцька вивезуть та утилізують автомобільні шини.
«Ми провели інвентаризацію і знаємо, що є 2114 шин, які необхідно вивезти і утилізувати. Бо це вже вчорашній день. Сьогодні таких відходів не повинно бути у використанні», - висловилася Оксана Лисак.
Утилізують також зібрані люмінесцентні лампи, використані батарейки та ртутні термометри.
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Про це під час засідання виконавчого комітету 18 січня повідомила начальник відділу екології Луцькради Оксана Лисак.
Під час засідання виконкому посадовиця розповіла про екологічні заходи, як мають намір втілювати у 2022 році. Один із напрямків – це заходи щодо поводження з відходами. У його рамках з територій освітніх закладів Луцька вивезуть та утилізують автомобільні шини.
«Ми провели інвентаризацію і знаємо, що є 2114 шин, які необхідно вивезти і утилізувати. Бо це вже вчорашній день. Сьогодні таких відходів не повинно бути у використанні», - висловилася Оксана Лисак.
Утилізують також зібрані люмінесцентні лампи, використані батарейки та ртутні термометри.
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Коментарі 1
А як же лебеді з покришок? Не смійте зачіпати!!!
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Сьогодні, 10:37
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