«Це вчорашній день»: у Луцьку з майданчиків шкіл і дитсадків зникнуть автомобільні шини

Понад два тисячі автомобільних шин, які донині використовують на дитячих майданчиках у Луцьку, невдовзі вивезуть.Про це під час засідання виконавчого комітету 18 січня повідомила начальник відділу екології ЛуцькрадиПід час засідання виконкому посадовиця розповіла про екологічні заходи, як мають намір втілювати у 2022 році. Один із напрямків – це заходи щодо поводження з відходами. У його рамках з територій освітніх закладів Луцька вивезуть та утилізують автомобільні шини.«Ми провели інвентаризацію і знаємо, що є 2114 шин, які необхідно вивезти і утилізувати. Бо це вже вчорашній день. Сьогодні таких відходів не повинно бути у використанні», - висловилася Оксана Лисак.Утилізують також зібрані люмінесцентні лампи, використані батарейки та ртутні термометри.