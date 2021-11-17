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На Волині викрили злодія, який неодноразово крав у магазинах

На Волині викрили злодія, який неодноразово крав у магазинах
Зловмисника, який підозрюється щонайменше у вчиненні чотирьох крадіжок, викрили дільничні офіцери поліції Луцького районного управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Як правило, чоловік здійснював крадіжки шляхом вільного доступу, перебуваючи у приміщенні торгового закладу.

Зловмисника викрили дільничні офіцери поліції Луцького районного управління поліції. Сума завданих матеріальних збитків – понад 5 тис. грн.

Слідчі за фактом крадіжок розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.

Слідство триває.

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Теги: Волинь, крадіжки. магазини, злодій
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