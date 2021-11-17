На Волині викрили злодія, який неодноразово крав у магазинах





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Як правило, чоловік здійснював крадіжки шляхом вільного доступу, перебуваючи у приміщенні торгового закладу.



Зловмисника викрили дільничні офіцери поліції Луцького районного управління поліції. Сума завданих матеріальних збитків – понад 5 тис. грн.



Слідчі за фактом крадіжок розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно.



Слідство триває.

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