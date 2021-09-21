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Чи здорожчає на Волині хліб

Чи здорожчає на Волині хліб
Уряд ухвалив рішення про пільгові ціни на природний газ для хлібної галузі. Однак упродовж двох тижнів підприємці «дешевшого» газу не отримали, тому найближчим часом деякі українські хлібозаводи погрожують припинити свою діяльність.

Така заява може обернутися українцям чи не «золотим» хлібом. Яка ситуація з цим на Волині – з’ясовувало Інформаційне агентство ВолиньPost.

Загалом у 2022 році прогнозують щомісячне зростання цін на хліб. Волинь, звісно, – не виняток. Зумовлене це низкою чинників. Окрім того, що здорожчав газ, зросла вартість на цукор, олію та пакувальні матеріали.

До слова, зараз ринкова вартість блакитного палива для підприємств складає від 47 до 58 тисяч гривень за тисячу кубів, проте Кабінет міністрів України обіцяв знизити до 25 тисяч.

Представник підприємства «Волинський пекар» Інна Мельничук каже: ситуація з цінами на газ дійсно не найкраща. Тож, якщо в лютому ситуація не зміниться – що робити, зізнається, не знає, хоча вірить у краще.

«Розумію, що поставити адекватну для нас ціну на наші вироби (якщо врахувати всі витрати) – не вдасться. І якщо ситуація буде така ж… З лютого довелося би скорочувати працівників, збільшувати вихідні, піднімати ціни… Але я сподіваюсь, що вживати якихось заходів не доведеться. Вже заявки розіслали, участь у «газових аукціонах» беремо» - каже Інна Мельничук.

Проте додає: деякі власники волинських пекарень справді планують закривати бізнес, окремі вже навіть є у продажу.

Директор управління агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко каже: інформацією про закриття пекарень не володіє. Та й щодо «золотого» хліба нагнітати не треба.

«12 січня уряд затвердив порядок проведення “газових аукціонів” для виробників соціально значущих продуктів. 17-19 січня підприємці подають заявки на закупівлю пільгового газу. От якраз вчора, 17 січня, для пекарів відбулися перші торги. Ціна стартувала від 6 грн і піднялась до 15. Наступний аукціон відбудеться 20 січня, будем чекати закупівлі на лютий», - зазначив Юрій Горбенко.

Тож, за його словами, підстав для хвилювань немає. Закупити газ вдасться всім, хто потребує.

Щоправда, Інформаційному агентству ВолиньPost із власних джерел стало відомо, що вартість продукції одного з волинських виробників хліба вже сьогодні, 18 січня, зросла на 5%.

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Теги: газ, Луцьк, Волинь, пекарня, хлібозавод, Горбенко, хліб
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