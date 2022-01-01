Негода знеструмила частину міста на Волині
Сьогодні, 11:37
Через вчорашню негоду – поривчастий сильний вітер, який досягав 24 м/с, і дощову погоду з подальшим морозом, котрий перетворив мокрий асфальт на суцільний каток – частина вулиць Ковеля опинилася без світла.
Про це пише Ковель медіа.
В домівках ковельчан електрика зникла близько 22 години ночі 17 січня.
Аварійно-ремонтні бригади «Волиньобленерго» працюють над ліквідацією аварії. Проте, наразі без світла тимчасово залишаються вулиці Толстого, Михайла Гаврилка, Павлова, Міцкевича і прилеглі до них вулиці.
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Про це пише Ковель медіа.
В домівках ковельчан електрика зникла близько 22 години ночі 17 січня.
Аварійно-ремонтні бригади «Волиньобленерго» працюють над ліквідацією аварії. Проте, наразі без світла тимчасово залишаються вулиці Толстого, Михайла Гаврилка, Павлова, Міцкевича і прилеглі до них вулиці.
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