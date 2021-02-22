У 2021 році «Волиньгаз Збут» реалізував 198 млн кубометрів газу та 2 млн кВт-год електроенергії

Понад шість років «Волиньгаз Збут» постачає газ в домівки українців, забезпечує блакитним паливом бюджетні, релігійні промислові організації й установи. За роки роботи компанія зарекомендувала себе як надійний постачальник. Свідченнямцьому є довіра споживачів. У 2021 році договір на постачання газу з компанію підписало понад три тисячі домоволодінь.Всього клієнтами компанії є 244 751 побутових споживачів, 1086 промислових, бюджетних, релігійних організацій.У 2021 році ТОВ «Волиньгаз Збут» реалізував 198,1 млн кубометрів газу.ТОВ «Волиньгаз Збут» соціально відповідальна компанія, яка попри конкуренцію та нелегкий період роботи в карантинні обмеження веде свій бізнес чесно й прозоро та вчасно сплачує податки. Так, торік компанія сплатила близько 19 млн грн податкових платежів.Минулий рік видався нестабільним для енергетичної сфери. Дефіцит газу в країнах ЄС безпосередньо вплинув на вартість ресурсу на Українській енергетичній біржі. Упродовж року приведена вартість природного газу на європейських хабах (Day-Ahead) до кордону України зросла від 8,30 грн до 88,73 грн за кубометр.Однак для побутових клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут» запропонувало два тарифи в рамках яких зафіксував ціну газу на рік на рівні – 7,99 грн.Тариф «Твій газ Річний» – базова пропозиція постачальника, яка діє до 1 травня 2022 року. В рамках тарифу споживачі сплачують за газ по факту споживання.Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» дозволяє розподілити фінансовенавантаження на сімейний бюджет рівномірно протягом року. Споживач щомісяця сплачує рівну частину свого річного споживання, незалежно від фактичного використання. Цією пропозицією скористалися майже три тисячі клієнтів компанії. У листопаді підписники тарифу заплатили за спожитий ресурс майже на 800 тис. грн менше, ніж сплатили б при розрахунку за фактичне споживання. У грудні цясума зменшилася на понад 2 млн грн.У липні 2020 року «Волиньгаз Збут» отримав ліцензію на провадженнягосподарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.У 2021 році компанія реалізувала понад 2 млн кВт електроенергії. Нині 127 представників малого та середнього бізнесу обрали ТОВ «Волиньгаз Збут» постачальником електричної енергії. 50 з них скористалися пакетною пропозицією та купують в компанії відразу два енергоресури – газ та електроенергію.У рамках пакетної пропозиції клієнта обслуговує один персональний менеджер з газу та електроенергії, який оперативно формує рахунки та акти виконаних робіт, дозамовляє необхідні обсяги енергоресурсів та вносить зміни у договори.Компанія пропонує три окремі тарифні пакети на постачання електроенергії з різними умовами оплати: передплата, післяплата та подекадна оплата.ТОВ «Волиньгаз Збут» дякує кожному клієнту за довіру й співпрацю та своєю чергою продовжує працювати над вигідними пропозиціями та удосконаленням сервісів.