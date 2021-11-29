вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали п`яного водія

У Луцьку затримали п`яного водія
Вчора, 17 січня, близько 19 години патрульні отримали повідомлення від заявника про те, що на кільці вулиць Львівська — Володимирська, що у Луцьку, водій автомобіля Daewoo Nexia керує у стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні виявили вказаний автомобіль на вулиці Ковельській. Під час спілкування з 40-річним керманичем, поліцейські дійсно виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 1,33 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.

На керманича склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Зауважимо, що відповідальність за вчинене правопорушення складає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, водій, патрульні, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
Сьогодні, 12:15
У Луцьку затримали п`яного водія
Сьогодні, 12:04
У 2021 році «Волиньгаз Збут» реалізував 198 млн кубометрів газу та 2 млн кВт-год електроенергії
Сьогодні, 11:57
Негода знеструмила частину міста на Волині
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО У Луцьку патрульні затримали п`яного водія без прав. ФОТО
29 листопад, 2021, 12:05
У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО
20 серпень, 2021, 17:45
У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО У Луцьку біля Північного ринку патрульні оштрафували водія, який не пропустив пішохода на переході. ВІДЕО
01 липень, 2021, 14:54
У Луцьку посеред ночі затримали п’яного хлопця, який дрифтував на BMW. ВІДЕО У Луцьку посеред ночі затримали п’яного хлопця, який дрифтував на BMW. ВІДЕО
30 червень, 2021, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон»
Сьогодні, 13:01
 0
Мікробіологиня розповіла волинянам про ефективність вакцини
Сьогодні, 12:48
 0
Розповіли, як працюють волинські суди після хакерської атаки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
 0
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
Сьогодні, 12:19
 0
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8