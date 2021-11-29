У Луцьку затримали п`яного водія

Вчора, 17 січня, близько 19 години патрульні отримали повідомлення від заявника про те, що на кільці вулиць Львівська — Володимирська, що у Луцьку, водій автомобіля Daewoo Nexia керує у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні виявили вказаний автомобіль на вулиці Ковельській. Під час спілкування з 40-річним керманичем, поліцейські дійсно виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.Кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 1,33 проміле, що в 6 разів перевищує допустиму норму.На керманича склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Зауважимо, що відповідальність за вчинене правопорушення складає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.