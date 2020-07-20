Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
Сьогодні, 12:15
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Горохівського районного суду Волинської області Адамчук Галину Миколаївну.
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
«Суддя має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону», — сказано у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба ВРП.
«Суддя має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону», — сказано у повідомленні.
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