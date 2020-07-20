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Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині

Вища рада правосуддя звільнила суддю з Волині
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Горохівського районного суду Волинської області Адамчук Галину Миколаївну.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

«Суддя має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону», — сказано у повідомленні.

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Теги: ВРП, звільнення, суддя, Волинь, Горохівський суд, Галина Адамчук
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