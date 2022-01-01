Мікробіологиня розповіла волинянам про ефективність вакцини





Про це йдеться у випуску Файного Оленою Лівінською.



Щоб визначити ефективність препарату, за словами науковця, є досліджувані групи. Одні отримують вакцинацію, а інші випробовують плацебо - речовину без явних лікувальних властивостей.



«Якщо у групі плацебо захворіє 10 людей, а у групі вакцинованих 5 людей, то ефективність вакцини буде оцінюватися у 50%. Коли ми говоримо про відсотки – це йдеться про захист від захворюваності», - підкреслила Лівінська.



Втім, за її словами усі вакцини захищають майже 100 %. І найголовніше, що вони захищають від важкого перебігу та госпіталізації. Для порівняння: вакцини від грипу мають дещо менший захист і тим не менше ми вакцинуємося.



«Вакцинація – це свого роду тренування для нашого імунітету. Для того, щоб не відразу зустрітися зі збудником, з ним воювати. Люди ходять у спортзал, тренуються, щоб потім легко пробігти необхідну дистанцію. І тут відбувається теж саме. Тому ідеєю вакцинації є тренування імунітету, але без цього виснаження», – пояснює мікробіологиня.



У подкасті Лівінська вказує на помилкову точку зору, що нібито краще перехворіти.



«Ні, не краще. Тому що це стрес. В основі дії будь-якої вакцини є завдання показати нашому імунітету якийсь муляж збудника, щоб навчити на нього реагувати», - резюмувала вона.



Подкаст підготовлений громадською організацією «Волинська фундація» в рамках проєкту «Громадськість за демократизацію», який виконує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за

сприяння Європейського Союзу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли, як визначається ефективність вакцини та як діє імунізація на наш організм.Про це йдеться у випуску Файного подкасту з мікробіологинеюЩоб визначити ефективність препарату, за словами науковця, є досліджувані групи. Одні отримують вакцинацію, а інші випробовують плацебо - речовину без явних лікувальних властивостей.«Якщо у групі плацебо захворіє 10 людей, а у групі вакцинованих 5 людей, то ефективність вакцини буде оцінюватися у 50%. Коли ми говоримо про відсотки – це йдеться про захист від захворюваності», - підкреслила Лівінська.Втім, за її словами усі вакцини захищають майже 100 %. І найголовніше, що вони захищають від важкого перебігу та госпіталізації. Для порівняння: вакцини від грипу мають дещо менший захист і тим не менше ми вакцинуємося.«Вакцинація – це свого роду тренування для нашого імунітету. Для того, щоб не відразу зустрітися зі збудником, з ним воювати. Люди ходять у спортзал, тренуються, щоб потім легко пробігти необхідну дистанцію. І тут відбувається теж саме. Тому ідеєю вакцинації є тренування імунітету, але без цього виснаження», – пояснює мікробіологиня.У подкасті Лівінська вказує на помилкову точку зору, що нібито краще перехворіти.«Ні, не краще. Тому що це стрес. В основі дії будь-якої вакцини є завдання показати нашому імунітету якийсь муляж збудника, щоб навчити на нього реагувати», - резюмувала вона.Подкаст підготовлений громадською організацією «Волинська фундація» в рамках проєкту «Громадськість за демократизацію», який виконує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій засприяння Європейського Союзу.

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