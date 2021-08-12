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Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини

Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини
23-річний житель села Великі Загайці Кременецького району Тернопільської області Олександр Каленик 7 місяців тому сказав, їде до дівчини у Луцьк і зник безвісти.

Про це повідомляє "Галас".

Мама юнака Світлана Михальчишин повідомила, що на сьогодні досі немає жодної інформації, де може перебувати її дитина. Та, каже, материнське серце відчуває, що живий.

Рідні припускають, що Олександр міг податися як за кордон, так і на війну. Адже про плани піти служити у зону ООС обмовлявся неодноразово. Та де насправді зараз перебуває молодий чоловік – відповіді поки немає. Окрім близьких, молодика розшукує також поліція.

Якщо ви володієте будь якою інформацією, просять повідомити на лінію “102” або за номером телефону 066-824-62-84.
Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини


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Теги: розшук, хлопець, Тернопільщина, Луцьк
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