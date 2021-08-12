Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини

Олександр Каленик 7 місяців тому сказав, їде до дівчини у Луцьк і зник безвісти.



Про це повідомляє



Мама юнака Світлана Михальчишин повідомила, що на сьогодні досі немає жодної інформації, де може перебувати її дитина. Та, каже, материнське серце відчуває, що живий.



Рідні припускають, що Олександр міг податися як за кордон, так і на війну. Адже про плани піти служити у зону ООС обмовлявся неодноразово. Та де насправді зараз перебуває молодий чоловік – відповіді поки немає. Окрім близьких, молодика розшукує також поліція.



Якщо ви володієте будь якою інформацією, просять повідомити на лінію “102” або за номером телефону 066-824-62-84.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний житель села Великі Загайці Кременецького району Тернопільської області7 місяців тому сказав, їде до дівчини у Луцьк і зник безвісти.Про це повідомляє "Галас". Мама юнакаповідомила, що на сьогодні досі немає жодної інформації, де може перебувати її дитина. Та, каже, материнське серце відчуває, що живий.Рідні припускають, що Олександр міг податися як за кордон, так і на війну. Адже про плани піти служити у зону ООС обмовлявся неодноразово. Та де насправді зараз перебуває молодий чоловік – відповіді поки немає. Окрім близьких, молодика розшукує також поліція.Якщо ви володієте будь якою інформацією, просять повідомити на лінію “102” або за номером телефону 066-824-62-84.

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