Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.



Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 19 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

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