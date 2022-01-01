Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
Сьогодні, 20:00
У середу, 19 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
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