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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
У середу, 19 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Температура вночі 3-5⁰ морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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