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Як правильно купатися на Водохреще, щоб не захворіти

Як правильно купатися на Водохреще, щоб не захворіти
19 січня відзначають свято Водохреще (або Водохреща, Йордан). Багато людей на Водохреща полюбляють купатися в крижаній або дуже холодній воді. Але варто пам’ятати, що одноразове занурення ніякої користі організму не принесе, а може, навіть навпаки. Новачки в ополонці можуть спіймати спазм або переохолодження.

У МОЗ підготували поради, як правильно купатися на Водохреща, щоб не захворіти:

-Готуйте організм до купання завчасно. Це означає, що купатися 1 раз на рік у крижаній воді без будь-якої підготовки – це доволі небезпечно. Це не має жодного стосунку до загартування і зміцнення організму, навпаки, може спровокувати сильний стрес. Краще до обряду купання 19 січня готуватися поступово: з ранкових загартовувань водою, повільно знижуючи її температуру.

-Перед зануренням зробіть розминку.

-Пірнайте поступово: намочіть обличчя, живіт, груди.

-Занурюйтеся у воду по шию, не пірнайте з головою, бо це може спровокувати різке охолодження організму.

-Перебувайте у воді 3-5 секунд.

-Коли вийшли з води, якомога швидше зніміть мокрий одяг, розітріться рушником і одягніть сухий теплий одяг.

-Не вживайте алкоголь та не паліть перед зануренням. Алкоголь розширює судини, а це збільшує тепловіддачу, а куріння порушує кровообіг.

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Теги: купання, Водохреще, правила
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