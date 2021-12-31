Лікар з Волині назвав симптоми, які можуть передувати раптовій смерті
Сьогодні, 14:12
Зазвичай раптова смерть людині загрожує при патологіях серцевих судин, коронарних артерій, ішемії міокарда, стверджує завідувач відділення кардіології Волинської обласної лікарні, координатор групи експертів з кардіології області Сергій Саламатін. При цьому раптовою він називає смерть, яка настає протягом години від початку симптомів, і, як правило, їй передує непритомність.
Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 17 січня.
Лікар каже, що людям потрібно насторожитися, якщо вони відчувають такі симптоми: біль у грудній клітці, як правило, високої інтенсивності тиснучого чи давлячого характеру; задишка, яка виникла раптово, без видимих причин; відчуття сильного запаморочення – аж до непритомності; відчуття серцебиття.
«Якщо ці симптоми повторюються, треба звернутися до лікаря, пройти обстеження в плані діагностики станів, які можуть призводити до раптової смерті», – наголосив він.
Сергій Саламатін запевняє, що у тих випадках, коли раптово помирають нібито здорові люди, насправді у них була недіагностована патологія судин чи серцевого м’яза або порушення ритму.
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Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 17 січня.
Лікар каже, що людям потрібно насторожитися, якщо вони відчувають такі симптоми: біль у грудній клітці, як правило, високої інтенсивності тиснучого чи давлячого характеру; задишка, яка виникла раптово, без видимих причин; відчуття сильного запаморочення – аж до непритомності; відчуття серцебиття.
«Якщо ці симптоми повторюються, треба звернутися до лікаря, пройти обстеження в плані діагностики станів, які можуть призводити до раптової смерті», – наголосив він.
Сергій Саламатін запевняє, що у тих випадках, коли раптово помирають нібито здорові люди, насправді у них була недіагностована патологія судин чи серцевого м’яза або порушення ритму.
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