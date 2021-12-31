Лікар з Волині назвав симптоми, які можуть передувати раптовій смерті

Сергій Саламатін. При цьому раптовою він називає смерть, яка настає протягом години від початку симптомів, і, як правило, їй передує непритомність.



Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на



Лікар каже, що людям потрібно насторожитися, якщо вони відчувають такі симптоми: біль у грудній клітці, як правило, високої інтенсивності тиснучого чи давлячого характеру; задишка, яка виникла раптово, без видимих причин; відчуття сильного запаморочення – аж до непритомності; відчуття серцебиття.



«Якщо ці симптоми повторюються, треба звернутися до лікаря, пройти обстеження в плані діагностики станів, які можуть призводити до раптової смерті», – наголосив він.



Сергій Саламатін запевняє, що у тих випадках, коли раптово помирають нібито здорові люди, насправді у них була недіагностована патологія судин чи серцевого м’яза або порушення ритму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зазвичай раптова смерть людині загрожує при патологіях серцевих судин, коронарних артерій, ішемії міокарда, стверджує завідувач відділення кардіології Волинської обласної лікарні, координатор групи експертів з кардіології областіПри цьому раптовою він називає смерть, яка настає протягом години від початку симптомів, і, як правило, їй передує непритомність.Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 17 січня.Лікар каже, що людям потрібно насторожитися, якщо вони відчувають такі симптоми: біль у грудній клітці, як правило, високої інтенсивності тиснучого чи давлячого характеру; задишка, яка виникла раптово, без видимих причин; відчуття сильного запаморочення – аж до непритомності; відчуття серцебиття.«Якщо ці симптоми повторюються, треба звернутися до лікаря, пройти обстеження в плані діагностики станів, які можуть призводити до раптової смерті», – наголосив він.Сергій Саламатін запевняє, що у тих випадках, коли раптово помирають нібито здорові люди, насправді у них була недіагностована патологія судин чи серцевого м’яза або порушення ритму.

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