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Сама товче кутю: на Волині родина зберігає механізовану ступу

Сама товче кутю: на Волині родина зберігає механізовану ступу
У селі Жидичин поблизу Луцька родина Перчуків зберігає механізовану ступу, якій понад 40 років.

Про це розповів Суспільному Володимир Перчук, ступа – сімейна реліквія, яку колись зробив його батько.

Механізм досі працює. Ступу Перчуки запустили напередодні Різдва, щоб приготувати кутю за давнім сімейним рецептом.

Звідки взялася механізована ступа

У 80-х роках минулого століття товкач змайстрував голова сімейства – Петро Перчук. У ступі товкли зерно до різдвяних свят і на продаж. Ця справа, каже Володимир Перчук, була додатковим заробітком для сім’ї.

Чоловік розповів: коли був підлітком, жили бідно. Перед святами для продажу всією родиною товкли зерно вручну столітнім, ще дідовим, яблуневим товкачем. "Коли нам потрібно було стовкти одну перестину (порцію – ред.), то ми робили це звичайним товкачем. Товкли десь 7-10 хвилин. Коли потрібно багато порцій – це було складно", – пригадує Володимир Перчук.

В сараї ще досі збереглася шафа, де родина рисочками відмічала стовчені відра. Кожне – об'ємом у 10 літрів.

Щоб полегшити життя рідним, батько – Петро Перчук, став майструвати механічну ступу. "Це – своєрідний кухонний комбайн", – каже Володимир. Робота над ступою зайняла у його батька два роки.

Як працює механізм

Товкач, зі слів Володимира Перчука, зроблений із металобрухту і підручних матеріалів: основи від циркулярної пилки, годинникового механізму від пральної машинки, ланцюга від автомобіля.
Сама товче кутю: на Волині родина зберігає механізовану ступу

Механізм запускається від натискання кнопки. Голова родини розповів: ступа розрахована на 3 літри пшениці. Товкти потрібно у декілька підході по 100 ударів товкачем, між тим перемішуючи зерно.

Увесь процес займає до 15 хвилин. Згодом потовчену пшеницю упродовж двох годин сушать та просіюють від лушпиння.
Сама товче кутю: на Волині родина зберігає механізовану ступу

Батьків механізований товкач, каже Володимир Перчук, із 95-го року майже не використовують. Бережуть як сімейну реліквію. Таку традицію приготування куті підтримують діти і онуки.

Сама товче кутю: на Волині родина зберігає механізовану ступу

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Теги: Волинь, Жидичин, кутя, ступа
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