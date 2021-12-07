Волинський кардіолог розповів, у чому небезпека енергетичних напоїв. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
Завідувач відділення кардіології Волинської обласної лікарні, координатор групи експертів з кардіології області Сергій Саламатін стверджує, що енергетичні напої можуть підвищувати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, а це є негативними факторами для здоров’я серця.
Про це він сказав у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 17 січня.
«У нас була ситуація. Не так давно пацієнт поступив у стаціонар з важкою серцевою недостатністю, яка виникла у нього з незрозумілих причин. Коли ми почали детально збирати анамнез, тобто опитувати про все, що пов’язано з цим захворюванням, виявилося, що цей молодий чоловік, який працював водієм за кордоном у нічний час, щоб бути бадьорим, вживав енергетичні напої у великій кількості – до 10 баночок за ніч.
Чи стало це причиною розвитку в нього серцевої недостатності – важко сказати, тому що це дуже складно дослідити навіть за допомогою існуючих методів обстеження. Але такий зв’язок прослідковувася», – зауважує лікар.
За його словами, є дані, що вживання енергетиків збільшує частоту інсультів у людей молодого віку.
«Зрозуміло, ці продукти не заборонені, у відкритому продажі, але з ними треба бути обережними. Адже вони місять різного роду стимулюючі речовини, а які саме – ніхто достеменно не знає. Але вони підвищують частоту серцевих скорочень, тиск. А це якраз негативні фактори стосовно здоров’я серця», – наголосив Сергій Саламатін.
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Про це він сказав у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 17 січня.
«У нас була ситуація. Не так давно пацієнт поступив у стаціонар з важкою серцевою недостатністю, яка виникла у нього з незрозумілих причин. Коли ми почали детально збирати анамнез, тобто опитувати про все, що пов’язано з цим захворюванням, виявилося, що цей молодий чоловік, який працював водієм за кордоном у нічний час, щоб бути бадьорим, вживав енергетичні напої у великій кількості – до 10 баночок за ніч.
Чи стало це причиною розвитку в нього серцевої недостатності – важко сказати, тому що це дуже складно дослідити навіть за допомогою існуючих методів обстеження. Але такий зв’язок прослідковувася», – зауважує лікар.
За його словами, є дані, що вживання енергетиків збільшує частоту інсультів у людей молодого віку.
«Зрозуміло, ці продукти не заборонені, у відкритому продажі, але з ними треба бути обережними. Адже вони місять різного роду стимулюючі речовини, а які саме – ніхто достеменно не знає. Але вони підвищують частоту серцевих скорочень, тиск. А це якраз негативні фактори стосовно здоров’я серця», – наголосив Сергій Саламатін.
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