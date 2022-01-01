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На Волині 400 поліцейських стежитимуть за безпекою біля храмів та місць масових купань

На Волині 400 поліцейських стежитимуть за безпекою біля храмів та місць масових купань
Волинські поліцейські посилять охорону громадського порядку під час святкування Водохреща.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Традиційно перед святкуванням співробітники територіальних підрозділів зустрілися із священнослужителями місцевих храмів. Правоохоронці наголосили на дотриманні карантинних норм під час святкових богослужінь та правил безпеки під час обрядових купань.

Зазначаємо, понад 260 поліцейських нестимуть службу біля храмів, де відбудуться служіння.
На Волині 400 поліцейських стежитимуть за безпекою біля храмів та місць масових купань

Охорону публічного правопорядку поблизу водойм забезпечуватимуть 100 правоохоронців. В усіх місцях обрядових купань передбачене чергування медичних працівників.
На Волині 400 поліцейських стежитимуть за безпекою біля храмів та місць масових купань

У Головному управлінні Національної поліції цілодобово працюватиме Ситуаційний центр для моніторингу оперативної обстановки на території області та якісного реагування.
На Волині 400 поліцейських стежитимуть за безпекою біля храмів та місць масових купань
На Волині 400 поліцейських стежитимуть за безпекою біля храмів та місць масових купань

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Теги: Волинь, Водохреща, поліція, безпека
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