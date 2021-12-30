Мешканець Волині заплатить 200 тисяч гривень родичам вбитого чоловіка





Трагедія сталась 5 серпня в селищі Луків Ковельського району, тоді обвинувачений вдарив у голову нетверезого чоловіка, після чого той впав і отримав травми голови, які призвели до смерті, пише



У суді чоловік визнав свою провину. Відтак суд призначив йому ув'язнення та постановив виплатити родичам загиблого 200 тис. грн морального відшкодування.



Як йдеться у вироку Турійського районного суду від 12 січня, інцидент стався 5 серпня 2021 року близько 21:00 в селищі Луків Ковельського району. Під час конфлікту, який ініціював нетверезий чоловік, обвинувачений наніс йому один удар в голову, внаслідок чого чоловік впав. Від удару об асфальт потерпілий отримав травми голови, які призвели до смерті.



У суді обвинувачений підтвердив обставини та визнав свою провину. За його словами, конфлікт почався після того, як перехожий нетверезий чоловік мало не втрапив під колеса його автомобіля. Водій вийшов, аби допомогти йому, але той знову впав.



«Тоді до нього підійшов <потерпілий>, який також перебував у стані алкогольного сп`яніння, і почав чіплятися. Вдарив його правою рукою, внаслідок чого той впав, але піднявся, попросив вибачення та відвезти його з дружиною додому, на що він відмовився і поїхав далі. Приїхав у Німеччину, пропрацював один день і йому повідомили, що <потерпілий> помер і його розшукує поліція, у зв`язку з чим повернувся в Україну», – такі свідчення дав у суді обвинувачений. Згодом він заплатив потерпілим 10 тис. грн на поховання чоловіка.



Адвокат потерпілих родичів зазначив, що обвинувачений не вибачився за скоєне та начебто не погодився з запропонованою сумою відшкодувань.



Суддя Роман Тітівалов визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність) та призначив йому ув'язнення на 3,5 роки. Також чоловік повинен сплатити родичам загиблого 200 тис. грн морального відшкодування, 10 тис. грн на правову допомогу та 22,9 тис. грн на спорудження пам'ятника.



Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турійський районний суд призначив 3,5 роки ув'язнення чоловікові, який з необережності вбив знайомого.Трагедія сталась 5 серпня в селищі Луків Ковельського району, тоді обвинувачений вдарив у голову нетверезого чоловіка, після чого той впав і отримав травми голови, які призвели до смерті, пише zaxid.net У суді чоловік визнав свою провину. Відтак суд призначив йому ув'язнення та постановив виплатити родичам загиблого 200 тис. грн морального відшкодування.Як йдеться у вироку Турійського районного суду від 12 січня, інцидент стався 5 серпня 2021 року близько 21:00 в селищі Луків Ковельського району. Під час конфлікту, який ініціював нетверезий чоловік, обвинувачений наніс йому один удар в голову, внаслідок чого чоловік впав. Від удару об асфальт потерпілий отримав травми голови, які призвели до смерті.У суді обвинувачений підтвердив обставини та визнав свою провину. За його словами, конфлікт почався після того, як перехожий нетверезий чоловік мало не втрапив під колеса його автомобіля. Водій вийшов, аби допомогти йому, але той знову впав.«Тоді до нього підійшов <потерпілий>, який також перебував у стані алкогольного сп`яніння, і почав чіплятися. Вдарив його правою рукою, внаслідок чого той впав, але піднявся, попросив вибачення та відвезти його з дружиною додому, на що він відмовився і поїхав далі. Приїхав у Німеччину, пропрацював один день і йому повідомили, що <потерпілий> помер і його розшукує поліція, у зв`язку з чим повернувся в Україну», – такі свідчення дав у суді обвинувачений. Згодом він заплатив потерпілим 10 тис. грн на поховання чоловіка.Адвокат потерпілих родичів зазначив, що обвинувачений не вибачився за скоєне та начебто не погодився з запропонованою сумою відшкодувань.Суддявизнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність) та призначив йому ув'язнення на 3,5 роки. Також чоловік повинен сплатити родичам загиблого 200 тис. грн морального відшкодування, 10 тис. грн на правову допомогу та 22,9 тис. грн на спорудження пам'ятника.Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

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