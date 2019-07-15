У Луцьку вночі затримали чоловіків із наркотичними речовинами
Сьогодні, 16:17
Під час патрулювання на вулиці Зарічній, що у Луцьку, інспектори помітили порушення ПДР автомобілем Renault Megane Scenic. У водія та пасажира патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Керманич відмовився від проходження огляду на визначення стану сп’яніння, тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
А до пасажира, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої виявили згорток, в якому містилася речовина, ззовні схожа на наркотичну.
Згодом на вулиці Шевченка поліцейські виявили ще одного громадянина, в якого під час поверхневої перевірки виявили дві лампочки з нашаруванням жовтого кольору і кристалічною речовиною, схожою на наркотичну.
В усіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Керманич відмовився від проходження огляду на визначення стану сп’яніння, тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
А до пасажира, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої виявили згорток, в якому містилася речовина, ззовні схожа на наркотичну.
Згодом на вулиці Шевченка поліцейські виявили ще одного громадянина, в якого під час поверхневої перевірки виявили дві лампочки з нашаруванням жовтого кольору і кристалічною речовиною, схожою на наркотичну.
В усіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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