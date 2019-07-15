У Луцьку вночі затримали чоловіків із наркотичними речовинами

Під час патрулювання на вулиці Зарічній, що у Луцьку, інспектори помітили порушення ПДР автомобілем Renault Megane Scenic. У водія та пасажира патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Керманич відмовився від проходження огляду на визначення стану сп’яніння, тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.А до пасажира, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої виявили згорток, в якому містилася речовина, ззовні схожа на наркотичну.Згодом на вулиці Шевченка поліцейські виявили ще одного громадянина, в якого під час поверхневої перевірки виявили дві лампочки з нашаруванням жовтого кольору і кристалічною речовиною, схожою на наркотичну.В усіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.