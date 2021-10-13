У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив





Як розповів телефоном Сергій Луцюк, через зменшений тиск вода є не всюди, зокрема може не доходити на верхні поверхи багатоповерхових будинків.



"Від нашого водопроводу йдуть дві гілки, одна з яких зараз перекрита. І одна гілка залишилася на все місто, тому є малий тиск. Без води зараз прилеглі вулиці – це здебільшого будинки приватного сектору. І віддалений район біля скотофуражного ринку", – зазначив керівник Володимир-Волинського УВКГ.



Скільки саме будинків у Володимирі наразі перебувають без водопостачання Сергій Луцюк не сказав.



Зі слів комунальника, аварія сталася 17 січня, на місці пориву стався зсув ґрунту та утворилася яма глибиною чотири метри, а поряд із ділянкою водопроводу пролягають газові труби. 18 січня аварійні бригади продовжили ремонт на ділянці водопроводу, зокрема встановили загороджувальні щити та почали вручну розкопувати водопровідну мережу.



"Зараз там обвали ґрунту і дуже небезпечно працювати. Якщо сьогодні до ночі не встигнемо, то завтра до обіду будемо намагатися все поремонтувати", – каже Сергій Луцюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Володимирі внаслідок аварії на центральному магістральному водопроводі жителі вулиці 20 липня, вулиці Лесі Українки та прилеглих до місця пориву вулиць другий день без водопостачання.Як розповів телефоном Суспільному директор Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства, через зменшений тиск вода є не всюди, зокрема може не доходити на верхні поверхи багатоповерхових будинків."Від нашого водопроводу йдуть дві гілки, одна з яких зараз перекрита. І одна гілка залишилася на все місто, тому є малий тиск. Без води зараз прилеглі вулиці – це здебільшого будинки приватного сектору. І віддалений район біля скотофуражного ринку", – зазначив керівник Володимир-Волинського УВКГ.Скільки саме будинків у Володимирі наразі перебувають без водопостачання Сергій Луцюк не сказав.Зі слів комунальника, аварія сталася 17 січня, на місці пориву стався зсув ґрунту та утворилася яма глибиною чотири метри, а поряд із ділянкою водопроводу пролягають газові труби. 18 січня аварійні бригади продовжили ремонт на ділянці водопроводу, зокрема встановили загороджувальні щити та почали вручну розкопувати водопровідну мережу."Зараз там обвали ґрунту і дуже небезпечно працювати. Якщо сьогодні до ночі не встигнемо, то завтра до обіду будемо намагатися все поремонтувати", – каже Сергій Луцюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію