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У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив

У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив
У місті Володимирі внаслідок аварії на центральному магістральному водопроводі жителі вулиці 20 липня, вулиці Лесі Українки та прилеглих до місця пориву вулиць другий день без водопостачання.

Як розповів телефоном Суспільному директор Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства Сергій Луцюк, через зменшений тиск вода є не всюди, зокрема може не доходити на верхні поверхи багатоповерхових будинків.

"Від нашого водопроводу йдуть дві гілки, одна з яких зараз перекрита. І одна гілка залишилася на все місто, тому є малий тиск. Без води зараз прилеглі вулиці – це здебільшого будинки приватного сектору. І віддалений район біля скотофуражного ринку", – зазначив керівник Володимир-Волинського УВКГ.
У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив

Скільки саме будинків у Володимирі наразі перебувають без водопостачання Сергій Луцюк не сказав.

Зі слів комунальника, аварія сталася 17 січня, на місці пориву стався зсув ґрунту та утворилася яма глибиною чотири метри, а поряд із ділянкою водопроводу пролягають газові труби. 18 січня аварійні бригади продовжили ремонт на ділянці водопроводу, зокрема встановили загороджувальні щити та почали вручну розкопувати водопровідну мережу.
У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив

"Зараз там обвали ґрунту і дуже небезпечно працювати. Якщо сьогодні до ночі не встигнемо, то завтра до обіду будемо намагатися все поремонтувати", – каже Сергій Луцюк.

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Теги: Волинь, Володимир, порив, вода
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