Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
Сьогодні, 16:54
Щонайменше до 1 січня 2023 року зал гральних автоматів «WIN» та бар, який функціонує разом із ним, працюватимуть цілодобово.
Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні, 18 січня.
Відомо, що з проханням встановити цілодобовий режим роботи в мерію звернулися товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (щодо гральних автоматів) та товариство з обмеженою відповідальністю «П.И.И.К» (щодо бару).
Тож, оскільки, за словами директора департаменту еонономічної політики Бориса Смаля, скарг на діяльність казино у нічний час не було, члени виконкому вирішили дозволити закладу весь 2022 рік працювати цілодобово.
Нагадаємо, казино «WIN» відкрили нещодавно на вулиці Словацького, 2 – поруч з готелем «Україна», у самому центрі Луцька.
Зауважимо, що і ТОВ «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» , і ТОВ «П.И.И.К» мають київську «прописку». Утім, відкриття казино у Луцьку пов’язують з відомим бізнесменом В'ячеславом Алфьоровим, родина якого має у власності декілька бізнесів, у тому числі – готель «Україна».
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Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні, 18 січня.
Відомо, що з проханням встановити цілодобовий режим роботи в мерію звернулися товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (щодо гральних автоматів) та товариство з обмеженою відповідальністю «П.И.И.К» (щодо бару).
Тож, оскільки, за словами директора департаменту еонономічної політики Бориса Смаля, скарг на діяльність казино у нічний час не було, члени виконкому вирішили дозволити закладу весь 2022 рік працювати цілодобово.
Нагадаємо, казино «WIN» відкрили нещодавно на вулиці Словацького, 2 – поруч з готелем «Україна», у самому центрі Луцька.
Зауважимо, що і ТОВ «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» , і ТОВ «П.И.И.К» мають київську «прописку». Утім, відкриття казино у Луцьку пов’язують з відомим бізнесменом В'ячеславом Алфьоровим, родина якого має у власності декілька бізнесів, у тому числі – готель «Україна».
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Коментарі 1
Поряд з поліцаями.Це його чадо вбило людину?
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