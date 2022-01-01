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Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово

Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
Щонайменше до 1 січня 2023 року зал гральних автоматів «WIN» та бар, який функціонує разом із ним, працюватимуть цілодобово.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні, 18 січня.

Відомо, що з проханням встановити цілодобовий режим роботи в мерію звернулися товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (щодо гральних автоматів) та товариство з обмеженою відповідальністю «П.И.И.К» (щодо бару).

Тож, оскільки, за словами директора департаменту еонономічної політики Бориса Смаля, скарг на діяльність казино у нічний час не було, члени виконкому вирішили дозволити закладу весь 2022 рік працювати цілодобово.

Нагадаємо, казино «WIN» відкрили нещодавно на вулиці Словацького, 2 – поруч з готелем «Україна», у самому центрі Луцька.

Зауважимо, що і ТОВ «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» , і ТОВ «П.И.И.К» мають київську «прописку». Утім, відкриття казино у Луцьку пов’язують з відомим бізнесменом В'ячеславом Алфьоровим, родина якого має у власності декілька бізнесів, у тому числі – готель «Україна».

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Теги: Волинь, Луцьк, казино
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Коментарі 1
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Поряд з поліцаями.Це його чадо вбило людину?
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