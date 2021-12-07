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13-річній лучанці терміново шукають донорів крові

13-річній лучанці терміново шукають донорів крові
13-річній онкохворій лучанці Марії Цигановій терміново шукають донорів крові.

Про це повідомляє волонетр Роксолана Несторук у Фейсбук.

Нагадаємо, у дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром.

Шукають 4 донорів крові на тромбомасу. Здавати можуть чоловіки 1(+).

Дівчинка наразі перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні і у відділенні онкогематології.

Крові можна здавати на проспекті Волі, 47 з 8:30 до 13:00. З собою потрібно мати паспорт, а при здачі обов'язково сказати, що це для Марії Циганової.

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Теги: донори крові, Луцьк, лікарня
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