13-річній лучанці терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 18:27
13-річній онкохворій лучанці Марії Цигановій терміново шукають донорів крові.
Про це повідомляє волонетр Роксолана Несторук у Фейсбук.
Нагадаємо, у дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром.
Шукають 4 донорів крові на тромбомасу. Здавати можуть чоловіки 1(+).
Дівчинка наразі перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні і у відділенні онкогематології.
Крові можна здавати на проспекті Волі, 47 з 8:30 до 13:00. З собою потрібно мати паспорт, а при здачі обов'язково сказати, що це для Марії Циганової.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє волонетр Роксолана Несторук у Фейсбук.
Нагадаємо, у дівчинки діагностували мієлодиспластичний синдром.
Шукають 4 донорів крові на тромбомасу. Здавати можуть чоловіки 1(+).
Дівчинка наразі перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні і у відділенні онкогематології.
Крові можна здавати на проспекті Волі, 47 з 8:30 до 13:00. З собою потрібно мати паспорт, а при здачі обов'язково сказати, що це для Марії Циганової.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковельській територіальній громаді розвиватимуть туризм
Сьогодні, 19:00
У селі Башлики відкрили новозбудовану школу. ФОТО
Сьогодні, 18:46
13-річній лучанці терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 18:27
На Волині викрили нелегальну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Медіа