13-річній лучанці терміново шукають донорів крові

Марії Цигановій терміново шукають донорів крові.



Про це повідомляє волонетр Роксолана Несторук у Фейсбук.



Нагадаємо, у дівчинки



Шукають 4 донорів крові на тромбомасу. Здавати можуть чоловіки 1(+).



Дівчинка наразі перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні і у відділенні онкогематології.



Крові можна здавати на проспекті Волі, 47 з 8:30 до 13:00. З собою потрібно мати паспорт, а при здачі обов'язково сказати, що це для Марії Циганової.

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