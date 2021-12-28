Померла маленька волинянка, якій збирали понад 2 мільйони доларів на укол

Емілія Салінська, в якої раніше



Про це у мережі повідомила мама дівчинки Любов Салінська, пише



Дитині збирали гроші на препарат Zolgensma, що є найдорожчим у світі. Один укол коштує $2 300 000 доларів.



Вчора, 17 січня, маленька Емілія разом із мамою виїхала на лікування до Польщі, де вона могла за рахунок страховки, безкоштовно, отримати препарати, які зупиняють розвиток недуги. Ці препарати треба колоти пожиттєво. В Україні, на жаль, такого лікування не забезпечують.



Родина проживає у селі Залухів, що на Ратнівщині. Батько Роман Салінський був на заробітках у Польщі, аби зібрати кошти на лікування малечі, а мама доглядала за дитиною.



Сьогодні вже стало відомо про те, що Емілія померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня померла маленька волинянка, в якої раніше діагностували спінально-м’язову атрофію (СМА І типу).Про це у мережі повідомила мама дівчинки, пише ІА Волинські новини. Дитині збирали гроші на препарат Zolgensma, що є найдорожчим у світі. Один укол коштує $2 300 000 доларів.Вчора, 17 січня, маленька Емілія разом із мамою виїхала на лікування до Польщі, де вона могла за рахунок страховки, безкоштовно, отримати препарати, які зупиняють розвиток недуги. Ці препарати треба колоти пожиттєво. В Україні, на жаль, такого лікування не забезпечують.Родина проживає у селі Залухів, що на Ратнівщині. Батько Роман Салінський був на заробітках у Польщі, аби зібрати кошти на лікування малечі, а мама доглядала за дитиною.Сьогодні вже стало відомо про те, що Емілія померла.

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