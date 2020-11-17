вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО

На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
У Ковелі прокурори спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України) викрили підпільну автозаправну станцію.

Про це повідомляє пресслужба прокурутари Волині.

Під час проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 2,5 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, а також гроші, виручені від незаконного промислу.

Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення й притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.
На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АЗС, нелегальна автозаправка, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
Сьогодні, 17:34
У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив
Сьогодні, 17:10
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
Сьогодні, 16:54
Показали, як триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку вночі затримали чоловіків із наркотичними речовинами
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО
11 січень, 11:16
У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС
17 листопад, 2020, 12:01
Негода знеструмила частину міста на Волині Негода знеструмила частину міста на Волині
Сьогодні, 11:37
Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради Понад сімдесят ковельчан отримають матеріальну допомогу від міськради
17 січень, 23:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
У місті на Волині жителі кількох вулиць – другий день без води через порив
Сьогодні, 17:10
 0
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
Сьогодні, 16:54
 0
Показали, як триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку вночі затримали чоловіків із наркотичними речовинами
Сьогодні, 16:17
 0
Медіа
відео
1/8