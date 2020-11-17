На Волині викрили нелегальну АЗС.ФОТО
Сьогодні, 17:34
У Ковелі прокурори спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 272 КК України) викрили підпільну автозаправну станцію.
Про це повідомляє пресслужба прокурутари Волині.
Під час проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 2,5 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, а також гроші, виручені від незаконного промислу.
Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення й притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.
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Про це повідомляє пресслужба прокурутари Волині.
Під час проведення огляду на АЗС виявили та вилучили майже 2,5 тонни дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу, а також гроші, виручені від незаконного промислу.
Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення й притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування нелегальної автозаправки.
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