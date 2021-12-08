У Ковельській територіальній громаді розвиватимуть туризм

Вперше відповідну Програму на 2022-2024 роки підтримали депутати міської ради на останній сесії 2021 року.Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив міський головаТуристична галузь Ковельської територіальної громади – поки що одна з найменш розвинених, однак має великий потенціал. І хоч пандемія викликала збій в сфері подорожей по всьому світу, зате дала поштовх для розвитку внутрішніх та регіональних туристичних ринків. Тому в громаді вирішили використати цей шанс і сформувати свій унікальний туристичний портрет, а заразом популяризувати Ковель і приєднані села.Минулого року керівники міста кілька разів зустрічалися з розробником Програми — Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Управління культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковельської міської ради надало безліч інформації про місто, села громади, актуальний стан справ, історичні розвідки, які можна було б взяти за основу для Програми.«Ковель не тільки одне з найдревніших міст західної України. Всі ми знаємо, що місто перетинають залізничні шляхи, що ведуть у 6 країн світу. Маємо пряму європейську колію між Хелмом та Ковелем через Ягодин. До кордону з Польщею всього 60 км. Про автобусні сполучення годі й казати. У нас є, хай і небагато, але цікавих і значущих об’єктів зі значним туристичним потенціалом, як та ж аптека Фрідріхсона чи дерев`яний костел Святої Анни та інші. У нас гарні заклади харчування, у нас є готелі», - йдеться у дописі Ігоря Чайки.Тож попереду — багато роботи з популяризації Ковельської територіальної громади. Зокрема, як зазначають в Програмі, працюватимуть над створенням цікавих екскурсій та туристичних заходів, займатимуться розробкою брендованої продукції, започаткуванням центрів туристичної інформації, розвитком туристичної інфраструктури в цілому.