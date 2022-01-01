Для українських дітей запускають благодійний марафон, аби здійснити їхні мрії

Ігоря Палиці «Тільки разом».



Про це йдеться на сайті фонду.



Спільно з іншими партнерами та громадськими організаціями акція триватиме рік під девізом: «Здійснити мрію – розкрити талант». Та обіцяє стати масштабним явищем у житті країни, яке об’єднає українців навколо спільних цінностей.



Уже 10 років поспіль Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» допомагає дітям Волині знайти свій шлях у житті, визначити майбутню професію та реалізувати власні проєкти. Тепер досвід буде поширено на всю Україну. А щоб якомога більше українських дітлахів здійснили свої мрії, Фонд запрошує долучитися до допомоги всіх охочих.



«Ми переконані, що охочих — успішних підприємців, політиків, небайдужих громадян — буде надзвичайно багато. Про це говорить увесь попередній досвід роботи Фонду. Достатньо лише одного разу побачити щасливі очі дітей, чия мрія здійснилася, щоб потім знову й знову повертатися до здійснення великої місії — творити добро», — говорить керівник Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода.



«Про що мова? На жаль, в Україні багато родин, у яких фінансові можливості обмежені. У цих родинах зростають надзвичайно талановиті дітки, які, наприклад, захоплюються малюванням, мріють займатися музикою, опановувати комп’ютерні технології, пізнавати щось нове. Але не завжди батьки спроможні придбати дитині музичний інструмент, фарби, набори для творчості. Чи, наприклад, мікроскоп, якщо дитина мріє стати вірусологом і долати майбутні епідемії. Отримавши відповідну заявку з описом мрії, ми зробимо все від нас залежне, щоб вона здійснилася. Звичайно, не йдеться про придбання ноутбуків чи якоїсь техніки, якщо вона не пов’язана з майбутньою професією. Але якщо, приміром, дитина мріє займатися фотодизайном, якісний ліцензійний Photoshop вона може отримати», — розповіла Катерина Шкльода.



Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» реалізовує свої проєкти вже понад 10 років. Серед напрямків діяльності Фонду — реалізація проєктів у галузі охорони здоров’я, стимулювання розвитку освіти і науки (Фонд регулярно заохочує наукові, творчі та спортивні здобутки учнів і студентів), підтримка розвитку спорту, у тому числі дитячого. Зокрема, цього року за ініціативи Фонду відбувся Перший

Всеукраїнський дитячий футбольний турнір «Кубок єднання-2021». Особливу увагу Фонд приділяє програмам матеріальної та юридичної допомоги людям, які цього найбільше потребують. Засновник Фонду — народний депутат України, голова політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.



ПРАВИЛА МАРАФОНУ



Участь можуть взяти діти до 16 років, які мешкають на території України.



Для участі в акції діти або їхні батьки мають залишити заявку на



Не забудьте вказати номер телефону для зворотнього зв’язку, адже саме так ми зможемо сповістити Вам гарну новину.



Заявка опрацьовується впродовж 3 днів та публікується на сторінці Марафону. Проте там не буде заявок, що не відповідають умовам марафону.



Заявкою на участь ви надаєте згоду на обробку та поширення персональних даних (номери телефонів розголошуватися не будуть).



Ми не гарантуємо виконання всіх заявок. Однак будемо до цього прагнути, шукаючи можливості, щоб втілити дитячу мрію, та максимально поширюючи інформацію, щоб кожен міг долучитися до її реалізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здійснити найзаповітніші дитячі мрії та допомогти українським дітям реалізувати свої здібності покликаний всеукраїнський марафон «Здійснення мрій», ініційований Фондом«Тільки разом».Про це йдеться на сайті фонду.Спільно з іншими партнерами та громадськими організаціями акція триватиме рік під девізом: «Здійснити мрію – розкрити талант». Та обіцяє стати масштабним явищем у житті країни, яке об’єднає українців навколо спільних цінностей.Уже 10 років поспіль Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» допомагає дітям Волині знайти свій шлях у житті, визначити майбутню професію та реалізувати власні проєкти. Тепер досвід буде поширено на всю Україну. А щоб якомога більше українських дітлахів здійснили свої мрії, Фонд запрошує долучитися до допомоги всіх охочих.«Ми переконані, що охочих — успішних підприємців, політиків, небайдужих громадян — буде надзвичайно багато. Про це говорить увесь попередній досвід роботи Фонду. Достатньо лише одного разу побачити щасливі очі дітей, чия мрія здійснилася, щоб потім знову й знову повертатися до здійснення великої місії — творити добро», — говорить керівник Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»«Про що мова? На жаль, в Україні багато родин, у яких фінансові можливості обмежені. У цих родинах зростають надзвичайно талановиті дітки, які, наприклад, захоплюються малюванням, мріють займатися музикою, опановувати комп’ютерні технології, пізнавати щось нове. Але не завжди батьки спроможні придбати дитині музичний інструмент, фарби, набори для творчості. Чи, наприклад, мікроскоп, якщо дитина мріє стати вірусологом і долати майбутні епідемії. Отримавши відповідну заявку з описом мрії, ми зробимо все від нас залежне, щоб вона здійснилася. Звичайно, не йдеться про придбання ноутбуків чи якоїсь техніки, якщо вона не пов’язана з майбутньою професією. Але якщо, приміром, дитина мріє займатися фотодизайном, якісний ліцензійний Photoshop вона може отримати», — розповіла Катерина Шкльода.Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» реалізовує свої проєкти вже понад 10 років. Серед напрямків діяльності Фонду — реалізація проєктів у галузі охорони здоров’я, стимулювання розвитку освіти і науки (Фонд регулярно заохочує наукові, творчі та спортивні здобутки учнів і студентів), підтримка розвитку спорту, у тому числі дитячого. Зокрема, цього року за ініціативи Фонду відбувся ПершийВсеукраїнський дитячий футбольний турнір «Кубок єднання-2021». Особливу увагу Фонд приділяє програмам матеріальної та юридичної допомоги людям, які цього найбільше потребують. Засновник Фонду — народний депутат України, голова політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця.Участь можуть взяти діти до 16 років, які мешкають на території України.Для участі в акції діти або їхні батьки мають залишити заявку на [email protected] або на сторінці Марафону. У заявці має бути розповідь про мрію, для чого потрібна та чи інша річ/послуга, а також фото або відео. Чим детальнішою та яскравішою буде розповідь про те, як здійснення мрії допоможе розкрити свій талант, наблизитись до отримання улюбленої професії в майбутньому, самовдосконалитись, тим більше шансів, що вона буде здійснена.Не забудьте вказати номер телефону для зворотнього зв’язку, адже саме так ми зможемо сповістити Вам гарну новину.Заявка опрацьовується впродовж 3 днів та публікується на сторінці Марафону. Проте там не буде заявок, що не відповідають умовам марафону.Заявкою на участь ви надаєте згоду на обробку та поширення персональних даних (номери телефонів розголошуватися не будуть).Ми не гарантуємо виконання всіх заявок. Однак будемо до цього прагнути, шукаючи можливості, щоб втілити дитячу мрію, та максимально поширюючи інформацію, щоб кожен міг долучитися до її реалізації.

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