У селі Башлики відкрили новозбудовану школу. ФОТО

Сьогодні, 18 січня 2022 року, відбулося свято відкриття школи у селі Башлики Луцького району, в рамках якого учні та батьки мали можливість оглянути новозбудований навчальний заклад з середини.Про це інформують у пресслужбі ОДА.Загальна площа навчального закладу – 8105 м², потужність – понад 400 учнівських місць, вартість проєкту – понад 118 мільйонів гривень, термін реалізації – 2018-2021 рр.Будувати школу «з нуля» розпочали ще у 2018 році. Основна частина робіт була виконана упродовж 2019-2021 років в рамках Програми Президента України«Велике будівництво».Це сучасний навчальний заклад з усім необхідним для якісного освітнього процесу. Для учнів облаштовані: сучасний спортивний та актова зали, велика та простора їдальня, облаштовані кабінети хімії, фізики та біології, прогулянкові павільйончики, спортивні майданчики та велике подвір’я тощо. Тут є все необхідне для навчання, спорту, харчування та відпочинку для дітей різної вікової категорії.Для повноцінного навчання дітей з особливими потребами встановлений спеціальний ліфт та дотриманні усі вимоги створення безбар’єрного освітнього простору.«Без сумніву, цього відкриття чекали освітяни, учні та батьки. Адже, до цього діти змушені були позмінно навчатися в непристосованих, сірих приміщеннях, – наголосив голова ОДА. – Тож вітаю з відкриттям сьогодні кожного, хто чекав на цей день, кожного, хто прикладав до цього максимум зусиль і тих, хто тримав це на контролі – будівельники, місцеве керівництво, колектив, батьки, діти. Вітаю вас. Ця школа – це ваша заслуга».Також голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко висловив слова вдячності усім, хто доклав зусиль до будівництва навчального закладу, а насамперед – Президенту України Володимиру Зеленському та його програмі «Велике будівництво».Оглянув голова облдержадміністрації підвальне приміщення, яке підтопило днями раніше. Підрядник зауважував, що це прорвало трубу, а воду вже викачали.«Усі виконані роботи мають гарантію і забудовник запевнив, що проблема незначна, тож все ліквідує уже найближчим часом», - сказав Погуляйко.